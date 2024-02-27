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İbrahim Üzülmez'den sevindiren haber: Geri dönüyor

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Eyüspor'un teknik direktörlüğünü yapan İbrahim Üzülmez, sonunda Süper Lig'e dönebilecek. Tecrübeli teknik adamla görüşmelere başlandı.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 14:45
İbrahim Üzülmez'den sevindiren haber: Geri dönüyor

Geçtiğimiz sezonda Eyüpspor'un eknik direktörlüğünü yapan ancak Süper Lig'e yükselemeyince takımın başından ayrılan İbrahim Üzülmez, Süper Lig'e geri dönecek.

Son üç maçını kaybeden Pendikspor, Portekizli çalıştırıcı Ivo Vieria ile yollarını ayırma kararı aldı. Vieira'nın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başlayan İstanbul ekibi, sözleşme feshedildikten sonra İbrahim Üzülmez ile görüşmelere başlamayı planlıyor.

İbrahim Üzülmez'den sevindiren haber

Süper Lig'de en son 2020'de Ankaragücü'nü çalıştıran İbrahim Üzülmez, 4 yılın ardından ilk kez Süper Lig'e dönecek.

Süper Lig'de 27 haftanın ardından Pendikspor, 6 galibiyet, 8 beraberlik ile 26 puanla 19. sırada yer alıyor. Vieira, Pendikspor'un menajeri olarak 19 maça çıktı, altı galibiyet, dört beraberlik ve maç başına 1.16 sayı ortalaması yakaladı.

49 yaşındaki teknik adam yaşanan hararetli gelişmeyi dile getirerek şunları söyledi: "Pendikspor ile ön görüşme gerçekleştirdik, fikir alışverişinde bulunduk. Ancak şu anda net bir tablo yok."

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