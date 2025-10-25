IBSA Olağanüstü Genel Kurulu Antalya'da başladı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Olağanüstü Genel Kurulu ve Konferansı, Antalya'da bir otelde başladı.

Genel kurula IBSA Başkanı Ilgar Rahimov, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, IBSA Yönetim Kurulu üyeleri ve 43 ülkeden delegeler katıldı.

Açılış Konuşmaları

Ayhan Yıldırım organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu toplantı bizim için yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda görme engelli sporunun geleceğine katkı sunmak adına gurur vesilesidir. IBSA ailesi olarak erişilebilir, kapsayıcı ve adil bir spor dünyası oluşturmak için ortak bir hedefi paylaşıyoruz." dedi.

Ilgar Rahimov ise toplantının federasyon tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini söyledi ve reform sürecinin tamamlandığını belirterek, "Bugün, önümüzdeki yıllarda görme engelliler sporunun gelişimini şekillendirecek kararları alıyoruz. Tarihimizde ilk kez, görme engelliler sporunun karar alma süreçlerinde gerçek bir temsiliyet fırsatı bulunuyor. Bu durum IBSA'nın ve sporcularımızın sporun gelişimine yaptığı katkının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Gündem ve Tartışılan Konular

Genel kurulda IBSA'nın gelecek döneme ilişkin stratejik planı, finansal yapısı ve sürdürülebilirlik politikaları ele alındı. Federasyonun faaliyet raporu ve mali tabloları değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda yeni dönem hedefleri, üyelik süreçleri, uluslararası etkinlik takvimi, komisyon raporları ile görme engelliler sporunun gelişimine yönelik öneriler görüşüldü.

Genel kurul yarın sona erecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Olağanüstü Genel Kurulu ve Konferansı, Antalya'da başladı. IBSA Başkanı Ilgar Rahimov (sağda) konferansın açılışında konuştu.

