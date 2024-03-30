Icardi, Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu olmaya doğru!

Mauro Icardi, attığı gollerle Galatasaray'a Süper Lig şampiyonluğu yaşatırken, sarı kırmızılı kulübün en golcü yabancı oyuncusu olma yolunda hızla ilerliyor.

Galatasaray'daki ilk sezonunda 26 maçta 23 gol kaydeden Arjantinli yıldız, ligin son 9 haftasında ise 13 kez fileleri havalandırdı. Bu performansıyla takımına büyük katkı sağlayarak Süper Lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.

Bu sezon da etkili bir performans sergileyen Icardi, 9 haftada 10 gol atmıştı. Toplamda 38 maçta 23 golle takımına katkıda bulunan yıldız oyuncu, Galatasaray formasıyla toplamda 46 gole ulaşarak teknik direktörü Okan Buruk'un gol sayısını geride bıraktı.

Galatasaray tarihindeki en golcü oyuncular listesinde 4. sıraya yükselen Icardi'nin önünde ise Gomis, Baros ve Hagi gibi isimler bulunuyor. Icardi, 64 maçta 46 golle bu listede yer alırken, en üst sıradaki isimlerden biri olma yolunda hızla ilerliyor.