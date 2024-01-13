Icardi hayranları hayatının şokunu yaşadı! Bu kadarı beklenmiyordu: Az önce duyuruldu

Sarı kırmızılı taraftara Icardi şoku! Oyuncu ile ilgili beklenmeyen gelişmeler yaşanıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ICARDI İLE İLGİLİ BEKLENMEYEN GELİŞME

Fenerbahçe derbisinde sakatlandığı ve aldığı darbeyle gözünün morardığı bilinen Mauro Icardi ile ilgili ekip önemli açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takım konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe derbisinde aldığı darbe sonrasında yüz kemiğinde kırık oluşan oyuncumuz Mauro Icardi'nin yapılmış göz hastalıkları,





kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonrasında bir süre oynamamasına karar verildi. Travmanın 20. gününden sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak ve eğer gerekli olursa maske ile sahaya çıkacak.'