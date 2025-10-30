İdil ve Irmak, Tokyo Deaflympics'te Madalya İçin Kulaç Atacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün işitme engelli milli yüzücüleri İdil Bengisu Tunçbilek ve Irmak Çetinkaya, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics)'ta madalya için ter dökecek.

Sporcuların yolculuğu

İdil Bengisu Tunçbilek, küçük yaşta annesiyle yüzmeye başladı. 14 yaşındaki İdil, 7 yaşından itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda antrenmanlarını sürdürdü. Günlük yaşamında işitme cihazı kullanarak iletişim kuran İdil, Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Mehmet Bayrak ile tanıştıktan sonra yurt içi organizasyonlarda yarıştı.

Havuzdaki başarılı performansı ile bu yıl yapılan milli takım seçmelerinde olimpiyat barajını geçen İdil, Tokyo Deaflympics 2025'te Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

İdil Bengisu Tunçbilek AA muhabirine, "Altın madalya kazanmak çok mutlu olacağım bir şey olacak. İlk kez milli sporcu olarak yarışacağım. Altın madalya kazanabilirim. Ancak başaramasam da yine de çok mutlu olacağım. Çok heyecanlıyım. Bu yaşta benim için çok büyük bir fırsat." dedi.

İdil, günde çift antrenmanla haftada 8 saat çalıştıklarını ve desteklerinden dolayı Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti. İdil, ayrıca "Hedefim altın madalya kazanmak. Kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'nı okumak, ülkemi gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Irmak Çetinkaya da İdil gibi ilk kez ay-yıldızlı mayoyla Tokyo'da madalya için yarışacak. Sekiz yaşında "spor olsun" diye yüzmeye başlayan Irmak, lise 2'nci sınıf öğrencisi olup 15 yaşında; iki yıl önce ailesiyle birlikte Kars'tan Eskişehir'e taşındı. Yüzme müsabakalarında tanıştığı antrenör Mehmet Bayrak ile bir yıldır çalışan Irmak, ulusal organizasyonlardaki dereceleriyle milli sporcu olma hakkı elde etti.

Irmak Çetinkaya duygularını, "İnşallah madalya kazanmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bu yaşımda milli formayı giymek benim için gurur verici. Bundan sonra da kendimi geliştirip sonuna kadar mücadele etmek istiyorum. Bana emek ve katkı sunan ailem başta olmak üzere antrenörlerime ve federasyonumuza teşekkür etmek istiyorum." sözleriyle dile getirdi.

Hazırlık süreci

İdil Bengisu Tunçbilek ve Irmak Çetinkaya, oyunlar öncesi hazırlık kapsamında Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)'nde 12 günlük bir kampta yer aldı. Doğuştan işitme engelli olan iki sporcu, Japonya'daki yarışlar öncesi son hazırlıklarını Eskişehir'de antrenör Mehmet Bayrak yönetiminde madalya hedefiyle sürdürüyor.

Antrenörün değerlendirmesi

Antrenör Mehmet Bayrak, her iki sporcusunun Tokyo'da yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bayrak, oyunlarda yüzme yarışlarının 20-28 Kasım tarihlerinde yapılacağını belirterek, "İdil orada toplamda 7 yarışa girecek. Bu yaşta böyle bir tecrübe edinecek olması beni heyecanlandırıyor. Aynı bağlamda Irmak da 5 yarışa girecek. Sporcularımın hepsinin finallerde yüzmelerini hedefliyoruz. Bu yaşta tabii ki orada kürsü görmek önemli bir başarı olacaktır. Dünyanın en büyük organizasyonu, benim sporcularım çok iyiler. Orada en iyilerle yarışacaklar. Orada kendilerinin bu yaşta dünya sıralamalarında nerede olduklarını görecekler. İlk yarışları olacağı için aslında onlar kadar heyecanlıyım." dedi.

Eskişehirli genç sporcular, Tokyo Deaflympics'te ülkeyi temsil ederek uluslararası arenada tecrübe kazanmayı ve mümkünse madalya ile dönebilmeyi hedefliyor.

