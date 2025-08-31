DOLAR
İdilnur Aslan, Avrupa Savate Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

18 yaşındaki İdilnur Aslan, merhum babası Hasan Aslan'ın öğrettiği savate ile 4-7 Eylül'de Avusturya Wels'te 56 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:02
Babası Hasan Aslan'ın mirasını zirveye taşımak istiyor

ÖMER FARUK ÇAL - 18 yaşındaki milli sporcu Sümeyye İdilnur Aslan, merhum babası Hasan Aslan'dan öğrendiği savate branşında Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye hazırlanıyor.

2020 yılında ambulans şoförlüğü yaparken Kovid-19 nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybeden eski milli sporcu ve antrenör Hasan Aslan'ın izinden giden İdilnur, küçük yaşlarda babasının teşvikiyle spora başladı. Babasının adının verildiği ilk resmi Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan sporcu, bu başarıyla 56 kiloda Avrupa'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

4-7 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın Wels kentinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Savate Assaut Şampiyonası için Çankırı Hamide Bıkçın Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla hazırlanan İdilnur, babasının bıraktığı emaneti en iyi şekilde taşıma hedefinde.

İdilnur Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada milli takımda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Babam milli sporcu aynı zamanda da milli takım antrenörüydü. Burada hem ülkemi temsil edeceğim hem de babamın izinden gitmeye devam edeceğim. Onu en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." dedi.

Küçüklükten beri babasıyla spor yaptığını ve ondan öğrendiklerinin üzerine koyarak ilerlediğini vurgulayan İdilnur, hocalarının katkılarıyla yoluna devam ettiğini söyledi. Sporcu, sözlerini "Hedefim kesinlikle şampiyonluk" şeklinde noktaladı.

