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İdmanocağı: Trabzon'un 104 Yıllık Spor Geleneği

İdmanocağı Spor Kulübü, Trabzon'da 104 yıldır sporcu yetiştiriyor ve Türk sporuna önemli katkılar sağlıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:20
İdmanocağı: Trabzon'un 104 Yıllık Spor Geleneği

İdmanocağı'nın 104 Yıllık Gururu

Trabzon'un köklü spor kulübü İdmanocağı, 104 yıldır sporcu yetiştirmenin gururunu yaşıyor. 20 Ocak 1921'de kurulan kulüp, sarı ve kırmızı renkleriyle spor dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

500 Sporcu ile Fark Yaratıyor

İdmanocağı, bünyesinde futbol, yüzme, basketbol, boks, briç, masa tenisi ve para yüzme branşlarında toplam 500 sporcu barındırıyor. Kulübün tarihi, aynı zamanda Trabzonspor'un kuruluşuna da destek vermesi açısından da önem taşımaktadır.

Başkan Vehbi Serdar Arz'ın Açıklamaları

Kulüp Başkanı Vehbi Serdar Arz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet’in ilanından önce tüzüğe sahip ilk resmi spor kulübü olduk. 104. kuruluş yıl dönümümüzü kutladık” dedi. Arz, kulübün sadece bir spor kuruluşundan fazlası olduğunu ve topluma değer katma hedefinde bulunduğunu vurguladı.

Gelecek Nesillere Önem Veriliyor

İdmanocağı'nın temel hedefinin insan olmayı öğretmek olduğunu ifade eden Arz, “Kulübümüze uymayanları belirli bir süre sonra aramızdan ayırmak zorunda kalıyoruz. İdmanocaklı, parmakla gösterilebilecek bir insandır” dedi.

Ünlü İsimlerin Yetiştiği Kulüp

İdmanocağı, futbol dünyasında birçok tanınmış ismi yetiştirmiştir. Tolga Zengin, Mustafa Yumlu, Abdülkadir Özdemir gibi isimler kulübün tarihinde yer alırken, avukat, doktor ve mühendis gibi eğitim düzeyi yüksek yaklaşık 360 üyesi ile de dikkat çekmektedir.

Gelecek Vizyonu

Arz, “Bu formayı bir defa giyen, bir daha çıkaramaz” diyerek kulübün geleceği ile ilgili umut dolu bir mesaj verdi. Oyuncu Emir Demirhan, İdmanocağı'nda oynamanın gurur verici olduğunu ifade etti ve Kerem Aktürkoğlu gibi iyi bir futbolcu olma hedefini paylaştı.

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