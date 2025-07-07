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Iğdır'da 5. Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı

Iğdır'da 5. Alagöz Holding Kayısı Cup Tenis Turnuvası, 210 sporcunun katılımıyla başladı. Final 12 Temmuz'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 11:26
Iğdır'da 5. Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı

Iğdır'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Alagöz Holding Kayısı Cup Tenis Turnuvası, 54 şehirden 210 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvanın açılışı, Valilik ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle, Alagöz Holding sponsorluğunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki tenis kortlarında gerçekleşti.

Açılışta, Vali Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile tenis sporcuları ve vatandaşlar yer aldı. Vali Turan ile Gençlik ve Spor Müdür Vekili Erol Bayat, milli sporcular Alp Kemal Aksoy, Mustafa Sancaklıoğlu, Alpay Güler ve Nihat Özsular ile birlikte gösteri maçı yaptı.

Turnuvanın final müsabakaları 12 Temmuz'da oynanacak. Vali Turan, törende yaptığı konuşmada, hüzünlü bir gün geçirdiklerini belirterek, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere rahmet diledi. Turan, 'Bu memleket birçok yiğidi bağrından çıkartıyor, hüzünlüyüz. Kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Vatan sağ olsun.' dedi.

Turnuvanın her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini anımsatan Turan, “Bu sene 5'incisini gerçekleştiriyoruz. Iğdır, kendine özgü coğrafyası ve endemik bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Iğdır'ın tarım kenti olarak anılmasının yanı sıra spor, sanat ve kültür odaklı gelişimine de katkı sağlıyoruz. Bu noktada en büyük destekçimiz aziz milletimiz ve milletvekilimiz Cantürk Alagöz oldu. Bu turnuvanın gerçekleşmesinde kendisinin emeği yadsınamaz.” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu tabana yayma projesi ile tenisin her yerde oynanabilir hale geldiğini vurgulayan Turan, 'Tenis, diğer sporlar gibi acımasız bir ortamı olmayan, izlenmesi ve oynanması zevkli bir spor. Barışı ve kardeşliği destekleyen bir yapısı var.' dedi. Vali, 54 ilden 210 sporcunun mücadele edeceği bu turnuvanın, gelecekte de sporcuların yükselmesine katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Iğdır'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Alagöz Holding Kayısı Cup Tenis Turnuvası, 54 şehirden 210...

Iğdır'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Alagöz Holding Kayısı Cup Tenis Turnuvası, 54 şehirden 210 sporcunun katılımıyla başladı. Valilik ve Türkiye Tenis Federasyonunca, Alagöz Holding sponsorluğunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvanın açılışına, Vali Ercan Turan (sağ 4), Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel (sağ 5), İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay (sağ 6), İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök (sağ 2), tenis sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Alagöz Holding Kayısı Cup Tenis Turnuvası, 54 şehirden 210...

Iğdır'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Alagöz Holding Kayısı Cup Tenis Turnuvası, 54 şehirden 210 sporcunun katılımıyla başladı. Valilik ve Türkiye Tenis Federasyonunca, Alagöz Holding sponsorluğunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvanın açılışına, Vali Ercan Turan (sağ 4), Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel (sağ 5), İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay (sağ 6), İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök (sağ 2), tenis sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

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