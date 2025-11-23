Iğdır FK 2-1 Erzurumspor FK: Üzülmez'ten moral, Özbalta'dan değerlendirme

Iğdır FK 2-1 Erzurumspor FK - Trendyol 1. Lig 14. hafta sonrası

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez

Üzülmez, basın toplantısında takımının performansına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Geldiğimiz günden itibaren ilk periyodu doğru yapmıştık ama milli takım arasında 4 maçlık bir seriye baktığımız zaman istediğimiz sonuçları alamadık. Bu bizi çok fazlasıyla üzmüştü ve milli ara da bizim için iyi oldu".

Kazanmaya ihtiyacımız vardı

Milli aradan sonra alınan galibiyeti önemli gördüğünü aktaran Üzülmez, "Fiziksel anlamda da saha içerisinde doğru oynamaya çalışan bir takıma karşı oynadık ki zaten bu süreç içerisinde kaybetmeyen bir takımın, bu periyotta kaybetmeyen takımın da demek ki doğru işleri yaptığını söylemek gerekiyor. Kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bugün oyuncularım mücadele etti. Oyunun belli bölümlerinde tabii ki skoru korumak için defansif aksiyonlarımızı yapmaya çalıştık. Kazandık, mutluyuz. İnşallah milli aradan sonra bu bizim için bir başlangıç olur. Çünkü o seriyi yakalamaya ihtiyacımız var bizim de. Üst sıralara daha fazla yanaşmak için, oralardan kopmamak için ki bizim karakterimize ve bizim gibi takıma da yakışan üst sıralarda olmaktır" dedi.

Yaş ortalaması ve seyahat yoğunluğuna da değinen Üzülmez, sözlerini şöyle tamamladı: "Yaş ortalaması yüksek bir takım oldukları için zaman zaman fiziksel anlamda sıkıntılar yaşadığını aktaran Üzülmez, sözlerini şöyle tamamladı: 'Yaş ortalaması yüksek bir takımız. Çok fazla seyahat ediyoruz ama bunlar bahane olmayacak. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz ilk yarının sonlarına kadar. Oyuncularımı kutluyorum, mücadele ettik, doğru işler yaptık, geçişlerimizi doğru yaptık. Bir pozisyon hariç çok fazla pozisyon vermedik. Mutluyuz, tabii ki sevincini yaşayacağız ama bu uzun maratonda hatalarımızı da en iyi şekilde çıkartıp inşallah buradaki bu üç puanımızı Keçiören maçıyla da devam ettirip devreye en iyi şekilde girmek istiyoruz.'"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta

Erzurumspor cephesinde ise Serkan Özbalta, takımının performansını ve maçtaki şanssızlıkları değerlendirdi: "13 haftadan beri iyi bir performans sergileyen oyuncu grubu, bugün de kazanmak istiyorduk. Kazanabilecek pozisyonları da bulduk, oyun olarak da iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. 2-1’den sonra özellikle 16-17 dakikalık uzatmalarla 21-22 dakikalık bölümde de tam dört tane pozisyon oldu ama değerlendiremedik. Tabii ki üzgünüz, kazanmak istediğimiz, kazanmak için geldiğimiz bir müsabakaydı".

Özbalta, oyuncularını övdü ve bahanelere sığınmayacaklarını vurguladı: "Bizim için iyi olacaktı ama futbol. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmeden sadece futbol oynamayı düşünen, iyi de oynayan, iyi mücadele eden, iyi oynayan rakibini veya kazanan rakibini tebrik etmeyi bilen oyuncu grubundan oluşuyor. Bugün de biz de hocalarını, rakip takımı tebrik etmesini bileceğiz. Bahanelerin altına sığınmanın hiçbir anlamı yok. İnşallah önümüzdeki İstanbulspor müsabakası çok çok önemli müsabaka. Her maç gibi önemli bir müsabakaya çıkacağız. Bugüne kadar takımı buraya bu oyuncu arkadaşlarımız getirdi. Bundan sonra da bence yine iyi işler çıkartmaya devam edecekler diye düşünüyorum".

