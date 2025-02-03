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Iğdır FK'de Yeni Dönem: Çağdaş Çavuş Teknik Direktör Oldu

Alagöz Holding Iğdır FK, yeni teknik direktörü olarak Çağdaş Çavuş'u atadı. Kulüpten başarı dilekleri iletildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 20:29
Iğdır FK'de Yeni Dönem: Çağdaş Çavuş Teknik Direktör Oldu

Iğdır FK'de Yeni Teknik Direktör Çağdaş Çavuş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük koltuğuna Çağdaş Çavuş'u getirdi. Kulüp yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Takımımızın yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş olmuştur. Hocamıza başarılar diler, kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Çağdaş Çavuş, Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz'ün de katıldığı bir törende anlaşmayı imzaladı. Bu atama, Iğdır FK'nın gelecek hedeflerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş (solda) oldu. Çavuş, Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz'ün de (sağda) katıldığı törende anlaşmayı imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş (solda) oldu. Çavuş, Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz'ün de (sağda) katıldığı törende anlaşmayı imzaladı.

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