Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Iğdır FK Hazırlıklarını Gözler Önüne Seriyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maça yönelik hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenmanlar Devam Ediyor

Kulüp tarafından yapılan açıklamalara göre, Iğdır FK, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Takım, pas organizasyonları, dar alanda oyun ve taktik çalışmaları üzerinde durarak formunu artırmaya çalışıyor.

Antrenmanlarını yarın da sürdürecek olan Iğdır FK'nın bu hazırlıkları, Gençlerbirliği karşısında alacağı sonuç için büyük önem taşıyor.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.