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Iğdır FK, Kocaelispor ile Play-Off Hedefi için Mücadele Edecek

Iğdır FK, Kocaelispor ile oynayacağı önemli maçta play-off hattında kalmak için mücadele etmek istiyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 19:04
Iğdır FK, Kocaelispor ile Play-Off Hedefi için Mücadele Edecek

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Alagöz Holding Iğdır FK, bu kritik maçta galip gelerek play-off hattındaki yerini koruma hedefinde.

Takım, mevcut durumda 58 puana ulaşarak play-off şansını devam ettirmek istiyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, ekip olarak yakaladıkları ivmeyi kaybetmemek için son ana kadar mücadele edeceklerini vurguladı ve yol haritalarını belirlemek için 13 maçlık bir yenilmezlik serisini hedefliyor.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'un Açıklamaları

Çağdaş Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “7. sırada bulunup play-off içerisinde olmak bizim için çok değerli. İyi bir oyunla ve yüksek mücadeleyle küme düşme hattından yukarıya çıkmayı başardık.” diye ifade etti. Play-off’a yükselmek için son iki maçı da kazanmaları gerektiğini belirten Çavuş, “Kocaelispor şampiyon bir takım, onlara tebriklerimi sunuyorum. Bu maçta da kendi oyunumuzu sergileyeceğiz ve galip geleceğimize inanıyorum.” dedi.

Taraftardan Destek Bekliyor

Karşılaşma öncesi taraftarların desteği konusunda da önemli mesajlar veren Çağdaş Çavuş, “Taraftarlarımızın enerjisi bizim için çok önemli. Yarın stadyumu doldurmalarını, takımlarını en iyi şekilde desteklemelerini istiyorum.” diyerek tüm halkı maça davet etti.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın şampiyonluğunu daha önce ilan eden Kocaelispor'u konuk...

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın şampiyonluğunu daha önce ilan eden Kocaelispor'u konuk edecek Alagöz Holding Iğdır FK, rakibini yenerek play-off'ta kalmak istiyor.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın şampiyonluğunu daha önce ilan eden Kocaelispor'u konuk...

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında yarın şampiyonluğunu daha önce ilan eden Kocaelispor'u konuk edecek Alagöz Holding Iğdır FK, rakibini yenerek play-off'ta kalmak istiyor.

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