Iğdır FK, MKE Ankaragücü Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Iğdır FK, MKE Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Hazırlıklar Ankara'da

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde yoğun bir antrenman süreci geçiriyor.

Antrenman Detayları

Takım, antrenman sırasında koşu, dar alanda oyun ve taktik çalışmaları ile MKE Ankaragücü maçına hazırlanıyor. Iğdır FK, hazırlıklara yarın da devam ederek, ligdeki önemli maçlarından birine en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.