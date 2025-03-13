Iğdır FK, MKE Ankaragücü Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Iğdır FK, 15 Mart'ta MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için hazırlıklarını teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:17
Iğdır FK, MKE Ankaragücü Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Iğdır FK, MKE Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Hazırlıklar Ankara'da

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde yoğun bir antrenman süreci geçiriyor.

Antrenman Detayları

Takım, antrenman sırasında koşu, dar alanda oyun ve taktik çalışmaları ile MKE Ankaragücü maçına hazırlanıyor. Iğdır FK, hazırlıklara yarın da devam ederek, ligdeki önemli maçlarından birine en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE...

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE...

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Hakkari'de Deprem Uyarısı: 4.8'lik Sarsıntı Olası Büyük Depremin Öncesi Olabilir

Bayram Öncesi Akaryakıta Yeni İndirim Müjdesi!

BDDK'dan Taşıt Kredilerine Yeni Düzenleme! Vade ve Faiz Oranlarında Şok Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Avrupa'ya Veda Etti: Rangers ile Penaltılarda 3-2 Yenildi
2
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti: Rangers ile Penaltılarda Yenildi
3
UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı: Rangers, Lyon, Manchester United ve Tottenham İlerletti
4
UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finaline İki İtalya, Bir İngiltere ve Bir Polonya Takımı Yükseldi
5
Fenerbahçe'den Avrupa'ya Veda: Mourinho'dan Açıklamalar
6
Fenerbahçe, Rangers'a Penaltı Atışlarında Yenilerek Avrupa'ya Veda Etti
7
Fenerbahçe'nin 3. Slovak Oyuncusu Milan Skriniar Kadroya Katıldı

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın

Adıyaman Kızılay'dan Ramazan Desteği: Evinize Sıcak Yemek Ulaşacak

Hakkari'de Deprem Uyarısı: 4.8'lik Sarsıntı Olası Büyük Depremin Öncesi Olabilir

Antalya'da Vatandaşlara Su Faturasında %40 İndirim Müjdesi

Ailelere Müjde! Şehirlerarası Seyahatlerde Yüzde 40 İndirim Başlıyor

Bayram Öncesi Akaryakıta Yeni İndirim Müjdesi!

BDDK'dan Taşıt Kredilerine Yeni Düzenleme! Vade ve Faiz Oranlarında Şok Değişiklikler

Adıyaman'da Kuduz Vakası: Köseceli 6 Ay Karantinada

İstanbul'da Toz Duman İhtarı: Uzmanlardan Acil Uyarı!