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Iğdır FK, Sakaryaspor Maçına Şahane Hazırlıklar Yapıyor

Iğdır FK, Sakaryaspor ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:43
Iğdır FK, Sakaryaspor Maçına Şahane Hazırlıklar Yapıyor

Iğdır FK, Sakaryaspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü kendi sahasında karşılaşacağı Sakaryaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Iğdır FK Tesisleri'nde yoğun bir antrenman programı ile çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Antrenman İçeriği

Futbolcular, antrenmana önce koşu ve ısınma hareketleriyle başlayarak ardından pas çalışması ve çift kale maçı ile antrenmanlarını tamamladı. Takım, bu yoğun programla maç öncesi formunu artırmayı hedefliyor.

Iğdır FK'nın hazırlıkları, yarın da devam edecek.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın...

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Iğdır FK Tesisleri'nde çalıştı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın...

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evinde Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Iğdır FK Tesisleri'nde çalıştı.

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