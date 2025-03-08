Iğdır FK, Şanlıurfaspor ile Berabere Kaldı: Teknik Direktör Çavuş Değerlendirdi

Iğdır FK, Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Çavuş, mücadele ve hayal gücüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:34
Iğdır FK, Şanlıurfaspor ile Berabere Kaldı: Teknik Direktör Çavuş Değerlendirdi

Iğdır FK-Şanlıurfaspor Maç Sonrası Açıklamalar

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında takımının, konuk ettiği Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından açıklamalarda bulundu. Çavuş, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, 'Eğer bir yarışın içerisinde olmak istiyorsak bunu çok daha fazla isteyerek yapmamız gerekir' dedi.

Mücadele Önemli

Çavuş, oyuncularına 2-0'dan 2-2'ye dönmenin güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, 'Burada sahanın içindeki oyunu bırakmama, var olma isteği önemliydi. Dominasyon gösterdik ve buradan 2-2’ye gelmek bizim için kıymetli' şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Umutlu

Beraberliği geriden gelerek yakalamanın değerli olduğunu vurgulayan Çavuş, 'Eğer bir yarış içerisinde olmak istiyorsak daha çok isteyerek devam etmeliyiz. 1. Lig çok güçlü bir lig ve sahanın içerisinde bu gücü göstermemiz gerekiyor' dedi. Ayrıca, daha iyi çalışarak mücadeleye devam edeceklerini de ekledi.

Şanlıurfaspor Cephesi

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Kınalı, maçla ilgili söyleyecek sözlerinin olmadığını belirtti. Kınalı, 'Oyuncularım gereken mücadeleyi vererek sahada yer aldı. Ancak, hem saha içinde hem de dışında büyük sıkıntılar yaşadık' dedi. 7 dakika uzatmanın ardından gelen penaltıyı eleştiren Kınalı, durumu psikolojik olarak da zorlayıcı buldu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Kızılkaya Tarım...

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Kızılkaya Tarım...

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde konuk ettiği Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamada bulundu.

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