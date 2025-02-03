Iğdır FK, Teknik Direktör Osman Özköylü ile Anlaşmalı Olarak Ayrıldı

Iğdır FK'da Teknik Direktör Değişikliği

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Açıklamanın Detayları

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Osman Özköylü ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz," ifadeleri yer aldı.

Iğdır FK, yeni bir başlangıç yapma amacıyla teknik direktör arayışlarına başlayacağını belirtti.