DOLAR
35,99 -0,38%
EURO
36,98 0,69%
ALTIN
3.242,89 -0,54%
BITCOIN
3.421.319,53 2,84%

Iğdır FK, Teknik Direktör Osman Özköylü ile Anlaşmalı Olarak Ayrıldı

Iğdır FK, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı. Kulüp, teşekkür mesajıyla ayrılığı duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:53
Iğdır FK, Teknik Direktör Osman Özköylü ile Anlaşmalı Olarak Ayrıldı

Iğdır FK'da Teknik Direktör Değişikliği

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Açıklamanın Detayları

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Osman Özköylü ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz," ifadeleri yer aldı.

Iğdır FK, yeni bir başlangıç yapma amacıyla teknik direktör arayışlarına başlayacağını belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum FK, Teknik Direktör Volkan Demirel ile Yollarını Ayırdı
2
Ogün Altıparmak İçin Tören Düzenlendi
3
Beşiktaş, Kırklarelispor Maçına Hazır
4
Eyüpspor, Trabzonspor'dan Umut Bozok'u Transfer Etti
5
Kick Boks ile Kilo Vedim, Birinci Oldum: Mesut Tatlıcan'ın Başarı Hikayesi
6
Hatayspor, Samsunspor Maçına Hazır Olma Yolunda

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!