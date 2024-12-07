Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, Yenen Oyun Taktiklerine Dikkat Çekti

Iğdır FK-Bandırmaspor Maç Özeti

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Osman Özköylü, oyuncularının gösterdiği performansa dikkat çekerek, "Her şeye rağmen ortaya konulan oyun, verilen tepki, reaksiyon beni son derece memnun etti. Oyuncuların hepsi, kazanmak için hakikaten iyi mücadele verdi," dedi.

Maçın Olumsuz Gelişimi

Özköylü, kazanmak istedikleri bir maçı kaybettiklerini belirtirken, "Çok erken yediğimiz bir duran top golü, sürekli üzerinde durduğumuz bir konu. Bandırmaspor bu tür golleri daha önce de bulmuştu," diyerek takımın savunma hatalarına vurgu yaptı.

Takımın Oyun Tarzı ve Problemleri

"Adam paylaşımındaki hata nedeniyle maçı kaybettik," diyen teknik direktör Özköylü, geride kalmalarına rağmen oyunu geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. "Farklı bir oyun sistemine geçiş yapmaya çalışıyoruz, bu kolay olmuyor. Üç günlük bir antrenmanla değişim sağlamak zor," diye ekledi.

Umudu Artıran Performans

Özköylü, takımın kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgularken, "Takımın fiziksel problemleri var ve bunları aşmak için çaba gösteriyoruz. Ancak bugünkü maç beni çok umutlandırdı," şeklinde konuştu.

Bandırmaspor'un Stratejisi

Öte yandan, Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti. "Rakibimiz hoca değiştirdi, geçen haftaki 4-0'lık mağlubiyetin ardından geldi," diyen Gürsel, Iğdır'ın yüksek enerjisi olduğunu belirtti.

Gürsel, oyunun içindeki stratejileri değerlendirerek, "Rakip 3-1-4-2 sisteminde oynadı. Duran toptan bulduğumuz gol, maçın dönüm noktasıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum," dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Osman Özköylü, açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Osman Özköylü, açıklamada bulundu.