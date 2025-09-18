Iğdır FK, Ümraniyespor Deplasmanına Hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig 6. haftasında Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı; son antrenman Teknik Direktör Muhammet Reis yönetiminde yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:57
Iğdır FK Ümraniyespor Maçına Hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Son Antrenman ve Hazırlıklar

Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını Teknik Direktör Muhammet Reis yönetiminde, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Takımın son idmanı, maç için eksik bırakılmayacak şekilde tamamlandı.

Maç Bilgileri

Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor, yarın saat 17:00'de Spoint Ümraniye Stadyumu'nda karşılaşacak.

