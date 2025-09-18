Iğdır FK, Ümraniyespor Deplasmanına Hazır

Iğdır FK Ümraniyespor Maçına Hazır
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Son Antrenman ve Hazırlıklar
Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını Teknik Direktör Muhammet Reis yönetiminde, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Takımın son idmanı, maç için eksik bırakılmayacak şekilde tamamlandı.
Maç Bilgileri
Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor, yarın saat 17:00'de Spoint Ümraniye Stadyumu'nda karşılaşacak.
