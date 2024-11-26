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Iğdır FK ve Amed Sportif Faaliyetler Maçından Çarpıcı Açıklamalar

Yalçın Koşukavak ve Servet Çetin, 1-1 biten karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 00:15
Iğdır FK ve Amed Sportif Faaliyetler Maçından Çarpıcı Açıklamalar

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'tan Üzücü Açıklamalar

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, sonuçtan dolayı üzgün olduğunun altını çizdi.

İlk yarıda erken gol bulmalarına rağmen maçın bekledikleri gibi gitmediğini ifade eden Koşukavak, "İlk yarı itibarıyla çok net 3-0 devreyi bitirebileceğimiz bir maçtı. Rakip bize geçiş hücumundan çok fırsat verdi. Maçı öldürmediğimiz için rakip sürekli canlı kalıyor," dedi.

Koşukavak, puan farkını rahat kapatabilecekleri bir maçı kaybettiklerine vurgu yaparak, "İşte futbol böyle; rakip size fırsat verdi mi maçın seyrini değiştirecek adımları atmalısınız. Olmadı mı, sonuç böyle oluyor," ifadelerini kullandı.

Taraftarların "istifa" tezahüratlarına da değinen Koşukavak, "Çok üzülüyorum. Iğdır şehrine hizmet ediyoruz, bu takımı yeni kurduk. Rakip daha handikaplı bir durumda olmasına rağmen biz beşinci sıradayız. Bu benim anlamadığım bir durum," dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin'in Açıklamaları

Amed Sportif Faaliyetler'in Teknik Direktörü Servet Çetin, beraberliği düşünmediklerini ve sürekli oynayan taraf olduklarını belirtti. Çetin, "Aslında biz buraya kazanmak için geldik, beraberliği hiç düşünmedik," dedi.

Maç sonrası değerlendirmesinde, son iki hafta boyunca iyi bir performans sergilediklerini belirten Çetin, gol bölgelerinde sıkıntı çektiklerini ve bu bölgelere takviye yapmaları gerektiğini vurguladı.

Maçta 1-0 geriye düştükten sonra da oynamaya devam ettiklerinin altını çizen Çetin, "1-1’i yakaladıktan sonra golü düşündük. Biz her zaman kazanmayı hedefleyen bir ekip olacağız," ifadelerini kullandı. Oyuncularını tebrik eden Çetin, takımın gelişimi için umutlu olduğunu söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında oynadığı Amed Sportif...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında oynadığı Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında oynadığı Amed Sportif...

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında oynadığı Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, açıklamada bulundu.

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