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Iğdır FK ve Erzurumspor FK Maçının Ardından Teknik Direktörlerin Değerlendirmesi

Iğdır FK ve Erzurumspor FK maçında teknik direktörler, hakem kararlarını ve takım performanslarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:56
Iğdır FK ve Erzurumspor FK Maçının Ardından Teknik Direktörlerin Değerlendirmesi

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın Açıklamaları

Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Yalçın Koşukavak, hakem performansları hakkında eleştirilerde bulundu.

Koşukavak, "Süper Lig'den 1. Lig'e hakem gönderdiğiniz zaman sahada kendine güvenemiyor. Maçı yönetmek yerine, sadece idare ediyor," dedi ve devam etti: "Sadece kırmızı kartı değil, genel olarak hakem kararlarını sorgulamak zorundayız. 10 kişi kalmamıza rağmen mücadele eden oyuncularımla gurur duyuyorum. Ancak daha önemli olan, ülke futbolunun genel sorunudur."

Maç Performansı

Maçın değerlendirmesini yapan Koşukavak, "İyi başlamıştık fakat kırmızı kart sonrası momentum kaybettik. 10 kişi oynamak kolay değil ama savaşmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun Görüşleri

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise oyuncularını tebrik ederek, "Son 10 dakika hariç, 2-0’a kadar sahada gerekli futbolu oynadık. Hedefimiz sadece iyi futbol oynamak ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek," dedi.

Kutlu, hakem kararları hakkında da düşüncesini ifade ederek, "Maçın ilk bölümlerde bazı gereksiz sarı kartlar gösterildi ama sonrasında iyi yönetildi," ifadesini kullandı. Yaklaşan Bolu maçı için hazırlıklara başlayacaklarını belirtti.

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