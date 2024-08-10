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Iğdır FK, Yeni Transferlerle Güçleniyor

Iğdır FK, Burak Altıparmak ve Oğuzhan Özleşen transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:32
Iğdır FK, Yeni Transferlerle Güçleniyor

Iğdır FK'dan Önemli Transfer Hamleleri

Trendyol 1. Lig'in yeni temsilcisi, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, kadrosunu güçlendirmek için önemli transferler gerçekleştirdi. Kulüp, başarılı futbolcular Burak Altıparmak ve Oğuzhan Özleşen'i renklerine bağladı.

Burak Altıparmak Kulübe Katıldı

Yeşil-beyazlı kulüp, Manisa FK'da daha önce forma giymiş olan Burak Altıparmak ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Burak Altıparmak. Yeni transferimiz Burak Altıparmak'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Oğuzhan Özleşen ile Anlaşma Sağlandı

Öte yandan, kulüp Avusturya'nın Wiener ekibinde forma giyen Oğuzhan Özleşen ile de 2+1 yıllık bir anlaşma imzaladı. Özleşen'in transferi için yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Oğuzhan Özleşen ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Oğuzhan Özleşen'e hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadesi dikkat çekti.

Iğdır FK, yeni transferleri ile bu sezonki hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Burak Altıparmak'ı (solda)...

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Burak Altıparmak'ı (solda) kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Burak Altıparmak'ı (solda)...

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Burak Altıparmak'ı (solda) kadrosuna kattı.

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