Igor Tudor geri dönüş sinyali verdi: İmzalar atılıyor

2016-2017 yılları arasında ülkemizde Karabük ve Galatasaray'ın teknik ismi olan kısa süreli Sarı-Kırmızılı macerasında dahi oynattığı futbolla beğeni kazanan Igor Tudor'un yeni takımı açıklandı. Hırvat çalıştırıcı sarı kırmızılı takım sonrasında ilk kez dinese serüveni yaşamasıyla berabr ülkesinin büyük takımlarından Hajduk Split'e görev aldı.
ANLAŞMAYA OLMADI YENİ GELEN İSİM SANTOS OLDU
Fransız temsilcisi Marsilya'da görev alan 45 yaşındaki teknik isim 48 mücadelede 1.83 puan ortalamasıyla yer alırken Haziran 2023 tarihinde ayrılarak Tudor'un ismi Santos öncesinde Beşiktaş ile anılmaya başlanı. Siyah beyazlı takım ilse Portekiz çalıştırıcı Santos anlaştığı görüldü.
IGOR TUDOR'UN YENİ ADRESİ
İtalyan basının da yer alan bilgiler dahilinde yeni iddialar atılırken Calciomercato, Maurizio Sarri ile yollarını ayıran ve yardımcı antrenör Giovanni Martusciello'yu bu koltuğa oturtan Lazio'nun, genç çalıştırıcıyı takımın başına getirek istediğine dair bilgiler geldi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Tudor hakkında önemli açıklamalar sevenleriyle paylaşıldı. Romano, Sarri'nin istifası sonrasında Lazio ile sözleşme imzalaran Igor, 1.5 yıllık anlaşmaya gitti.
2016-2017 yılları arasında ülkemizde Karabük ve Galatasaray'ın teknik ismi olan kısa süreli Sarı-Kırmızılı macerasında dahi oynattığı futbolla beğeni kazanan Igor Tudor'un yeni takımı açıklandı. Hırvat çalıştırıcı sarı kırmızılı takım sonrasında ilk kez dinese serüveni yaşamasıyla berabr ülkesinin büyük takımlarından Hajduk Split'e görev aldı.
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