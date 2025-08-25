ikas Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor

Trendyol Süper Lig | 3. Hafta

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın 67. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı. Sporar'ın şutunda topun Claro'ya çarpmasının ardından hakem Arda Kardeşler ilk anda Eyüpspor lehine serbest vuruş kararı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Kardeşler, öncesinde topun Claro'nun eline çarptığını tespit ederek Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Hadergjonaj, skoru eşitledi: 1-1.

Sadece bir dakika sonra Eyüpspor yeniden öne geçti. Ampem'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Thiam, topu anında Calegari'ye aktardı. Calegari'nin topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ampem, bekletmeden yaptığı vuruşla kalecinin sağından ağları sarstı ve skoru 2-1 yaptı.

84. dakikada maçta iki önemli atak daha görüldü. Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Draguş'un ceza sahası sol çaprazından vuruşu direk dibinden auta gitti. Aynı dakikada Lima'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sporar'ın ceza sahası sağ çaprazından şutu ise direğe çarpıp oyun dışına çıktı.

Son bölümlerde Alanyaspor beraberlik arayışlarını sürdürse de Eyüpspor savunması skoru korudu. Karşılaşma ikas Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.