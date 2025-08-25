DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,6 1,47%
ALTIN
4.439,05 -0,17%
BITCOIN
4.565.404,02 1,13%

ikas Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor — Trendyol Süper Lig 3. Hafta

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 3. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti; VAR kararı ve anında gelen cevap maçın kaderini belirledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:05
ikas Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor — Trendyol Süper Lig 3. Hafta

ikas Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor

Trendyol Süper Lig | 3. Hafta

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın 67. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı. Sporar'ın şutunda topun Claro'ya çarpmasının ardından hakem Arda Kardeşler ilk anda Eyüpspor lehine serbest vuruş kararı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Kardeşler, öncesinde topun Claro'nun eline çarptığını tespit ederek Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Hadergjonaj, skoru eşitledi: 1-1.

Sadece bir dakika sonra Eyüpspor yeniden öne geçti. Ampem'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Thiam, topu anında Calegari'ye aktardı. Calegari'nin topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ampem, bekletmeden yaptığı vuruşla kalecinin sağından ağları sarstı ve skoru 2-1 yaptı.

84. dakikada maçta iki önemli atak daha görüldü. Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Draguş'un ceza sahası sol çaprazından vuruşu direk dibinden auta gitti. Aynı dakikada Lima'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sporar'ın ceza sahası sağ çaprazından şutu ise direğe çarpıp oyun dışına çıktı.

Son bölümlerde Alanyaspor beraberlik arayışlarını sürdürse de Eyüpspor savunması skoru korudu. Karşılaşma ikas Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatice Gökçe Emir Brezilya'da Tarihe Geçti: Ritmik Cimnastikte İlk Finalist
2
Göztepe, Juan Santos da Silva'nın kesin transferini açıkladı
3
Eyüpspor 2-1 Alanyaspor: Joao Pereira'dan Maç Değerlendirmesi
4
Eyüpspor 2-1 Alanyaspor: Selçuk Şahin'den 'topa sahip olma' mesajı
5
A Milli Takım Riga'da İlk Antrenmanını Yaptı | EuroBasket 2025
6
Trabzonspor Basketbol'un Otomotiv Sponsoru Yeniköy Motors Oldu
7
Cemal Yusuf Bakır, 20 yaş altı dünya 2'ncisi oldu — Grekoromen 130 kg'ta gümüş

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu