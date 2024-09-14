İkizlerin Dünya Bilek Güreşi Başarısı

İkiz Sporcunun İnanılmaz Başarısı

Bursa'da yaşayan 15 yaşındaki Burak ve Berat Coşkun, Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan önemli derecelerle döndü. İki kardeş, dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Milli Takım Seçmelerinde Başarı

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan ikizler, İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü'nde eğitim görüyor. Antrenörlerinin yönlendirmesiyle 1900 sporcu arasından milli takım seçmelerini kazanarak uluslararası arenada mücadele etmeye hak kazandılar.

Avrupa Şampiyonasında Kazançlar

Burak, 60 kilo sol kolda dünya şampiyonu olurken, sağ kolda da dünya üçüncüsü oldu. Kardeşi Berat ise 65 kilo sağ kolda dünya ikinciliğini elde etti. Bilek güreşi ile ilgilenmeye başladıklarını belirten Burak, "Sol kolda 10 rakibim vardı ve şampiyon oldum. Yeni başarılar elde etmek istiyorum," dedi.

Disiplinle Gelen Başarı

Antrenörleri Mehmet Akif Karaçavuş, başarılarının arkasında disiplinli çalışmaların olduğunu vurguladı. "Bu yıl 4 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu kazandık. Amacımız, bu sayıları artırmak," dedi. İkizler için birbirlerinin eksiklerini gidermenin büyük bir avantaj olduğunu belirten Karaçavuş, 120 öğrenciyle aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Berat Coşkun, "Yeni şampiyonalara hazırlanmaya zaman kaybetmeden başladık. Evde birbirimizin eksikliklerini değerlendiriyoruz," diye ekledi. Antrenman programları arasında masa ve ağırlık antrenmanları da bulunuyor.

İkizlerin Geleceği Parlak

Karaçavuş, bu ikiz kardeşlerin "bilek güreşi aşığı" olduğunu belirterek, her yaş kategorisinde şampiyon olabileceklerini dile getirdi. "Sonuç olarak, Moldova'daki şampiyonada Avrupa ve dünya, bu ikiz kardeşlerin bileğini bükemedi ve bundan sonra da bükemeyecekler," diyerek umut dolu mesajını paylaştı.

Bursa'da bilek güreşinde kendilerini geliştiren 15 yaşındaki ikizler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Lise öğrencisi kardeşlerden Burak Coşkun (sağda), Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü, Berat Coşkun (solda) ise sağ kolda dünya ikincisi oldu.

Bursa'da bilek güreşinde kendilerini geliştiren 15 yaşındaki ikizler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Lise öğrencisi kardeşlerden Burak Coşkun (sağda), Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü, Berat Coşkun (solda) ise sağ kolda dünya ikincisi oldu.

Bursa'da bilek güreşinde kendilerini geliştiren 15 yaşındaki ikizler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Lise öğrencisi kardeşlerden Burak Coşkun (sağda), Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü, Berat Coşkun (solda) ise sağ kolda dünya ikincisi oldu.

Bursa'da bilek güreşinde kendilerini geliştiren 15 yaşındaki ikizler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Lise öğrencisi kardeşlerden Burak Coşkun (sağda), Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü, Berat Coşkun (solda) ise sağ kolda dünya ikincisi oldu.

Bursa'da bilek güreşinde kendilerini geliştiren 15 yaşındaki ikizler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Lise öğrencisi kardeşlerden Burak Coşkun (sağda), Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü, Berat Coşkun (solda) ise sağ kolda dünya ikincisi oldu.

Bursa'da bilek güreşinde kendilerini geliştiren 15 yaşındaki ikizler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Lise öğrencisi kardeşlerden Burak Coşkun (sağda), Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü, Berat Coşkun (solda) ise sağ kolda dünya ikincisi oldu.

Bursa'da bilek güreşinde kendilerini geliştiren 15 yaşındaki ikizler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Lise öğrencisi kardeşlerden Burak Coşkun (sağda), Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü, Berat Coşkun (solda) ise sağ kolda dünya ikincisi oldu.

Bursa'da bilek güreşinde kendilerini geliştiren 15 yaşındaki ikizler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Lise öğrencisi kardeşlerden Burak Coşkun (sağda), Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü, Berat Coşkun (solda) ise sağ kolda dünya ikincisi oldu.

Bursa'da bilek güreşinde kendilerini geliştiren 15 yaşındaki ikizler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Lise öğrencisi kardeşlerden Burak Coşkun (sağda), Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü, Berat Coşkun (solda) ise sağ kolda dünya ikincisi oldu.

Bursa'da bilek güreşinde kendilerini geliştiren 15 yaşındaki ikizler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Lise öğrencisi kardeşlerden Burak Coşkun (sağda), Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü, Berat Coşkun (solda) ise sağ kolda dünya ikincisi oldu.

Bursa'da bilek güreşinde kendilerini geliştiren 15 yaşındaki ikizler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Lise öğrencisi kardeşlerden Burak Coşkun (sağda), Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü, Berat Coşkun (solda) ise sağ kolda dünya ikincisi oldu.

Bursa'da bilek güreşinde kendilerini geliştiren 15 yaşındaki ikizler Burak ve Berat Coşkun, Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceler kazandı. Lise öğrencisi kardeşlerden Burak Coşkun (sağda), Moldova'daki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü, Berat Coşkun (solda) ise sağ kolda dünya ikincisi oldu.