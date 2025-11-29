İlhan Palut istifa etti: Çaykur Rizespor’da yeni ses aranıyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor mağlubiyeti sonrası görevinden ayrıldığını açıkladı ve takımın yeni bir sese ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 17:48
Maç sonrası veda ve gerekçe

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımın yeni bir sese ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında evinde Kayserispor’a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor’da Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kararını ve değerlendirmelerini paylaştı.

Palut, "2.5 yıla yaklaşan bir süreç. Bazen iyi periyotlar bazense şimdi yaşadığımız gibi hiçte istemediğimiz periyotlarla geçen bir Rizespor kariyeri. Her antrenman, her maç öncesi, her gün biz bu takım için her şeyimizi verdik. Bu konuda benim de ekibimin de vicdanı rahat. Bir antrenmana bile ’Herhangi bir şeyler çalışalım’ mantığıyla çıkmadık. Ne biliyorsak, ne enerjimiz varsa bu takıma sarf ettik. Bazen oldu bazen olmadı. Bu takım iyi bir takım ama bu takımın yeni bir sese ihtiyacı var. Direktif veren yeni bir güce ihtiyacı var. Belki oyunculara başka türlü yaklaşabilecek bir antrenör, teknik direktör profiline ihtiyacı var. Bazen bir notada gerekli ortak ses, oyun kaybolabilir. Bugün bunu yaşadığımızı görüyorum. Yöneticilerimiz ve kulübün yetkililerinden özür dilerim. Her defasında böyle bir açıklama yapacağım zaman bir değerlendirme içerisine girerdik. Çünkü onlar bu kulübün sahibi ve ben teknik direktör olsam bile kendi kendime hareket edemem. Ne zaman böyle bir istişare yapsak, müsaade istesem onlar devamlı destek verdiler. ’Hayır, beraberiz, bu süreci beraber getireceğiz’ dediler. Bugün artık öyle bir duruma da mahal vermek istemedim. Kendim bu kararı alarak açıkladım. Aflarına sığınıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, daha iyisini hak eden bir kulüp. Belki bugün buradan ayrılıyoruz ama ömür boyu sürecek dostluklar kazandığım bir süreci yaşadım" dedi.

Palut, takım ve kulüp yetkililerine teşekkür ederek veda etti ve yeni bir ses ile yoluna devam etmenin Rizespor için en doğru adım olduğuna vurgu yaptı.

