İlhan Palut'un Çaykur Rizespor Süper Lig Karnesi: 88 Maçta 32 Galibiyet

İlhan Palut'un Çaykur Rizespor Süper Lig Karnesi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup olunmasının ardından görevinden istifa etti. Palut'un Rizespor kariyeri boyunca ligdeki genel performansı dikkat çekiyor: 88 maç, 32 galibiyet, 17 beraberlik, 39 mağlubiyet ve toplam 113 puan.

Genel Performans ve Takımın Süreci

Trendyol 1. Lig'de 2022-2023 sezonunu 2. tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine İlhan Palut ile devam etme kararı aldı. Palut, göreve geldiği 2023-2024 sezonundan itibaren Süper Lig'de takımı yönetti ve üç sezonda ligde toplam 88 karşılaşmaya çıktı.

Sezonlara Göre Detaylar

2023-2024 sezonunda Palut yönetimindeki Rizespor, ligde 38 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 50 puanla ligi 9. sırada tamamladı.

2024-2025 sezonunda ise takım 36 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 49 puan toplayarak yine 9. sırada yer aldı.

Bulunduğumuz sezonda Palut, 14 haftada takımına 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşatarak 14 puan kazandırdı.

İlk 14 Haftaların Karşılaştırması

Palut'un üç sezondaki ilk 14 hafta performansı şu şekilde gerçekleşti: 2023-2024'te 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 21 puan; 2024-2025'te 6 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 19 puan; bu sezonun ilk 14 haftasında ise 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet ve 14 puan.

Büyük Kulüplerle Oynanan Maçlar

Palut döneminde Rizespor'un büyük takımlarla performansı özetle şöyle: Galatasaray ve Fenerbahçe ile 5'er karşılaşmada hiçbir puan alınamadı. Beşiktaş ile oynanan 4 maçta 1 beraberlik elde edilirken, Trabzonspor ile oynanan 5 karşılaşmada 3 galibiyet alındı.

Not: İlhan Palut'un Rizespor kariyerine ilişkin tüm özel isimler, maç ve istatistiksel veriler korunarak aktarılmıştır.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA İSTİFA EDEN TEKNİK DİREKTÖR İLHAN PALUT, GÖREVDE OLDUĞU SÜRE BOYUNCA LİGDE 88 MAÇA ÇIKARKEN, 32 GALİBİYET, 17 BERABERLİK VE 39 MAĞLUBİYET ALDI.