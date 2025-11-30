İlhan Palut'un Çaykur Rizespor Süper Lig Karnesi: 88 Maçta 32 Galibiyet

İlhan Palut, Çaykur Rizespor'dan istifa etti; Süper Lig'de 88 maçta 32 galibiyet, 17 beraberlik, 39 mağlubiyet ve 113 puan topladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:49
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde Kayserispor'a 1-0 mağlup olunmasının ardından görevinden istifa etti. Palut'un Rizespor kariyeri boyunca ligdeki genel performansı dikkat çekiyor: 88 maç, 32 galibiyet, 17 beraberlik, 39 mağlubiyet ve toplam 113 puan.

Genel Performans ve Takımın Süreci

Trendyol 1. Lig'de 2022-2023 sezonunu 2. tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine İlhan Palut ile devam etme kararı aldı. Palut, göreve geldiği 2023-2024 sezonundan itibaren Süper Lig'de takımı yönetti ve üç sezonda ligde toplam 88 karşılaşmaya çıktı.

Sezonlara Göre Detaylar

2023-2024 sezonunda Palut yönetimindeki Rizespor, ligde 38 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 50 puanla ligi 9. sırada tamamladı.

2024-2025 sezonunda ise takım 36 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 49 puan toplayarak yine 9. sırada yer aldı.

Bulunduğumuz sezonda Palut, 14 haftada takımına 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşatarak 14 puan kazandırdı.

İlk 14 Haftaların Karşılaştırması

Palut'un üç sezondaki ilk 14 hafta performansı şu şekilde gerçekleşti: 2023-2024'te 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 21 puan; 2024-2025'te 6 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 19 puan; bu sezonun ilk 14 haftasında ise 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet ve 14 puan.

Büyük Kulüplerle Oynanan Maçlar

Palut döneminde Rizespor'un büyük takımlarla performansı özetle şöyle: Galatasaray ve Fenerbahçe ile 5'er karşılaşmada hiçbir puan alınamadı. Beşiktaş ile oynanan 4 maçta 1 beraberlik elde edilirken, Trabzonspor ile oynanan 5 karşılaşmada 3 galibiyet alındı.

Not: İlhan Palut'un Rizespor kariyerine ilişkin tüm özel isimler, maç ve istatistiksel veriler korunarak aktarılmıştır.

