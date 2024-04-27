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İlk 11’de çıktığı maçta kazandıran gölü atan Arda Güler için Ancelotti konuştu: “Gelecek sezonda bizimle”

Real Madrid’te forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler, takımının Real Sociedad ile mücadele ettiği maçta, sahaya ilk 11’de çıktı. Takımına kazandıran golü kaydeden genç yıldız, Real Madrid’in maçtan 1-0 galip ayrılmasını sağladı. Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti ise Arda’nın gelecek sezonda da takımda kalacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 10:49
İlk 11’de çıktığı maçta kazandıran gölü atan Arda Güler için Ancelotti konuştu: “Gelecek sezonda bizimle”

Dün akşam (26 Nisan), Real Sociedad, evinde Real Madrid’i ağırladı. Maça Real Madrid formasıyla ilk kez ilk 11’de çıkan Arda Güler, 29. dakikada attığı golle takımının deplasmanda 1-0 galip gelmesini sağladı. İspanyol basınından övgü dolu sözler alan Arda Güler için Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, gelecek sezonda da takımda olacağını söyledi.

İlk 11’de çıktığı maçta kazandıran gölü atan Arda

Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler için “Çok genç bir futbolcu ancak yavaş yavaş bir kahraman olacak. Bizim için oldukça önemli bir futbolcu ve gelecek sezonda da bizimle olacak” dedi.

Maç sonrasında İspanyol basını ise Arda Güler için “Madrid’İn en iyisi”, “Gelecek vaat ediyor”, “Takımı sırtladı” gibi ifadeler kullandı.

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