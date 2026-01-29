İlkadım Belediyesi'nden Sporculara Eğitim Desteği: Beslenme ve Psikoloji

İlkadım Belediyesi, diyetisyen ve psikolog eşliğinde sporculara yönelik bilgilendirme eğitimleri başlattı; eğitimler ayda iki kez yapılacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:17
İlkadım Belediyesi'nden Sporculara Eğitim Desteği: Beslenme ve Psikoloji

İlkadım Belediyesi'nden Sporculara Eğitim Desteği

Samsun’un İlkadım Belediyesi, sporcuların başarısını sürdürülebilir kılmak ve profesyonel bir altyapı oluşturmak amacıyla kapsamlı bilgilendirme eğitimleri başlattı. Program, sporcuların hem fiziksel hem de psikolojik hazırlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Eğitim programı

İlkadım Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, Diyetisyen Ahmet Kaan Yıldız ve Psikolog Şevval Tataroğlu farklı yaş grupları ve branşlardaki sporculara eğitim verdi. Eğitimler, sporcuların müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak için tasarlandı. Ayda iki kez gerçekleştirilecek faaliyetlerle sporcuların hem fiziksel hem de mental gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Sporcular her alanda desteklenecek

Sporcu sağlığının başarıyla orantılı olduğunu ve bu nedenle İlkadım Belediyespor bünyesindeki tüm sporcuların bu eğitimlerden faydalanacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz,

"İlkadım Belediyesi olarak sporcularımıza son derece önem ve kıymet veriyoruz. Onların katıldıkları müsabaka ve yarışmalarda başarılı sonuçlar elde edebilmeleri için de imkanlarımız doğrultusunda desteklerimizi sağlıyoruz. Bu noktada belediyemiz personeli diyetisyenimiz sporcularımıza, sporcu beslenmesi, enerji yönetimi ve performansı arttırmaya yönelik doğru beslenme alışkanlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Psikoloğumuz ise mental dayanıklılık, müsabaka motivasyonu ve stresle başa çıkma konularında eğitimler vererek, sporcuların psikolojik olarak da müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlıyor. Diyetisyen ve psikolog desteğimiz yalnızca antrenman süreçleriyle sınırlı kalmayacak. Müsabaka dönemlerinde de sporculara rehberlik edilmeye devam edilecek. İlkadım Belediyesi olarak, sporcularımızın hem bedensel hem de ruhsal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmesini sağlayarak, geleceğin şampiyonlarını her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, programın düzenli uygulanmasıyla sporcuların performansında kalıcı iyileşmeler hedeflendiğini ve desteklerin müsabaka dönemlerinde de süreceğini vurguladı.

İLKADIM BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE...

İLKADIM BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, SPORCULARA YÖNELİK KAPSAMLI BİR EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATILDI. İLKADIM BELEDİYESİ KADIN VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN DİYETİSYEN AHMET KAAN YILDIZ VE PSİKOLOG ŞEVVAL TATAROĞLU FARKLI YAŞ GRUPLARI VE BRANŞLARDAKİ SPORCULARA, MÜSABAKALARA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMALARI AMACIYLA EĞİTİM VERDİ. AYDA İKİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLECEK EĞİTİMLERLE SPORCULARIN HEM FİZİKSEL HEM DE MENTAL GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ HEDEFLENİYOR.

İLKADIM BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunusemreli Kevser Gizem Bükülmez Konya'da Bronzla Milli Takıma Davet
2
Osmangazili Badmintoncular 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda Parladı
3
Trendyol Süper Lig 20. Hafta Hakemleri Belli Oldu
4
Akçaabat'a Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açıldı: Akçakart ile Seanslar Başlıyor
5
Somaspor’da Sinan Alkaş: İlk Maçta İlk Gol, İlk Galibiyet
6
Trabzonspor ile Antalyaspor 60. randevu | Trendyol Süper Lig 20. hafta
7
Muğlaspor TFF 2. Lig'de Savunma Zirvesi: 19 Maçta Sadece 9 Gol

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları