İlkadım Belediyesi'nden Sporculara Eğitim Desteği: Beslenme ve Psikoloji

İlkadım Belediyesi'nden Sporculara Eğitim Desteği

Samsun’un İlkadım Belediyesi, sporcuların başarısını sürdürülebilir kılmak ve profesyonel bir altyapı oluşturmak amacıyla kapsamlı bilgilendirme eğitimleri başlattı. Program, sporcuların hem fiziksel hem de psikolojik hazırlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Eğitim programı

İlkadım Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, Diyetisyen Ahmet Kaan Yıldız ve Psikolog Şevval Tataroğlu farklı yaş grupları ve branşlardaki sporculara eğitim verdi. Eğitimler, sporcuların müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak için tasarlandı. Ayda iki kez gerçekleştirilecek faaliyetlerle sporcuların hem fiziksel hem de mental gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Sporcular her alanda desteklenecek

Sporcu sağlığının başarıyla orantılı olduğunu ve bu nedenle İlkadım Belediyespor bünyesindeki tüm sporcuların bu eğitimlerden faydalanacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz,

"İlkadım Belediyesi olarak sporcularımıza son derece önem ve kıymet veriyoruz. Onların katıldıkları müsabaka ve yarışmalarda başarılı sonuçlar elde edebilmeleri için de imkanlarımız doğrultusunda desteklerimizi sağlıyoruz. Bu noktada belediyemiz personeli diyetisyenimiz sporcularımıza, sporcu beslenmesi, enerji yönetimi ve performansı arttırmaya yönelik doğru beslenme alışkanlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Psikoloğumuz ise mental dayanıklılık, müsabaka motivasyonu ve stresle başa çıkma konularında eğitimler vererek, sporcuların psikolojik olarak da müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlıyor. Diyetisyen ve psikolog desteğimiz yalnızca antrenman süreçleriyle sınırlı kalmayacak. Müsabaka dönemlerinde de sporculara rehberlik edilmeye devam edilecek. İlkadım Belediyesi olarak, sporcularımızın hem bedensel hem de ruhsal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmesini sağlayarak, geleceğin şampiyonlarını her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, programın düzenli uygulanmasıyla sporcuların performansında kalıcı iyileşmeler hedeflendiğini ve desteklerin müsabaka dönemlerinde de süreceğini vurguladı.

