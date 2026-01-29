5 yaşındaki Ertuğrul'ün motosiklet tutkusu: Toprak Razgatlıoğlu'nu örnek alıyor

Sakarya'da 5 yaşındaki Ertuğrul, Kur’an-ı Kerim sözüyle başlayan motosiklet tutkusunu sürdürüyor; Toprak Razgatlıoğlu gibi pistlerde bayrağı dalgalandırmayı hayal ediyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:53
Sakarya'da yaşayan 5 yaşındaki Ertuğrul İdacı, babasının "Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenirsen istediğini alacağım" vaadiyle başladığı motosiklet tutkusunu sürdürüyor. Küçük sporcu, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu gibi olmak istiyor.

Ertuğrul: "Toprak Razgatlıoğlu gibi olmak istiyorum"

Ertuğrul İdacı motosikletle tanışma hikayesini anlattı: "Motosikletten önce babama elektrikli bisiklet videoları gösteriyordum. Babam, ’Kur’an okumayı öğrenirsen ne istersen alacağım’ dedi. Bende Kur’an kursuna gittim ve öğrendim. Babam bir arkadaşından motosiklet aldı, bende heves edip sürdüm. Sonrasında kendi kendime alıştım. Kenan ağabey (Sofuoğlu) ve Toprak ağabeyi (Razgatlıoğlu) örnek alıyorum. Büyüyünce Toprak ağabeyim gibi olmak istiyorum."

Babanın desteği ve gelecek planları

Ahmet İdacı oğlunun yeteneğinin aileyi şaşırttığını söyledi: "Ertuğrul’un öncesinde motosiklet merakı yoktu. Ertuğrul’u 4 yaşında Kur’an kursuna yazdırdık. Ben de bir ödül belirledim. ’Bu kursu bir an önce bitirip Kur’an okumaya geçersen sana ne istersen alacağım’ dedim ama Ertuğrul’un böyle bir şeyi isteyeceğini tahmin edemedim. Aradan 3 ay geçmeden bana fotoğraflar atmaya başladı annesinin telefonundan. Elektrikli bisiklet istediğini söyledi. Benim de böyle bir şeyi aldıktan sonra süremezse diye bir korkum vardı. Bir arkadaşımda motosiklet vardı. Kendisinden bunu aldıktan sonra Ertuğrul’a sürdürdüm. Başarısını görünce de elektrikli bisikletle değil, motosikletle devam etme kararı aldık."

İdacı, imkanları doğrultusunda oğlunu desteklemeye çalıştıklarını belirterek, "Ertuğrul’un bir hevesle, hayalle girdiği bu yolda elimden geldiği kadar ona destek olmaya çalışıyorum. Motosikleti çok sevdi. Denge kontrolü çok güzel olduğu için çok çabuk uyum sağladı. Abisinin bisikletini de sürüyordu. 125’lik motosikleti de sürdü. Hala daha hevesi bitmedi. Biz de artık bu yolda onun için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ertuğrul’u geliştirebilecek, ona bir şeyler katabilecek veya kendini ispatlayabilecek neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ertuğrul’a verebileceklerimiz belli ama yine de Ertuğrul için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."

Profesyonel destek ihtiyacı

Günlük antrenman imkanı sınırlı olan aile, profesyonel desteğin önemine dikkat çekiyor. Ahmet İdacı şöyle konuştu: "Açıkçası biz günlük antrenman yapamıyoruz. Ben pazar gününü bir tek Ertuğrul’a ayırıyorum çünkü ben de çalışıyorum, bir tek o gün ona müsait olabiliyorum. Her pazar günü buraya geliyoruz. Biraz daha beton ve asfalt zeminde motosiklet kullanmasını istediğim için trafiğe kapalı yerler bulmaya çalışıyorum. Açıkçası biraz zorlanıyoruz. Genelde zamanımız burada geçiyor, arada da Karaman yolunda bulunan küçük piste gidiyoruz. Tabii ki biz destekliyoruz, uğraşıyoruz, kendi gücümüzle emek sarf ediyoruz. Ertuğrul 1 senedir motosiklet sürüyor. Profesyonel destek alması gerekiyor çünkü amatörce yapılacak bir şey değil. Profesyonel destek almadan bu yolda yürümek biraz zor. Oğlumun kapasitesinin uzmanlarca analiz edilmesini ve doğru yönlendirilmesini istiyoruz."

