Galatasaray-Kayserispor Maçı: Hakem Adnan Deniz Kayatepe

Süper Lig 20. haftasında Galatasaray-Kayserispor maçını Balıkesir Bölgesi Hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Maç 1 Şubat 2026 Pazar 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:22
Galatasaray-Kayserispor Maçı: Hakem Adnan Deniz Kayatepe

Galatasaray-Kayserispor Maçı: Hakem Adnan Deniz Kayatepe

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçı için hakem atamaları açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmeye göre müsabakayı Balıkesir Bölgesi Hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Hakem kadrosu ve maç bilgileri

Yardımcı hakemler olarak Süleyman Özay ve Mehmet Kısal görev alacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olarak belirlendi.

Karşılaşma 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR ARASINDA OYNANACAK SÜPER LİG MAÇINI HAKEM ADNAN DENİZ KAYATEPE...

GALATASARAY-KAYSERİSPOR ARASINDA OYNANACAK SÜPER LİG MAÇINI HAKEM ADNAN DENİZ KAYATEPE YÖNETECEK.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydınlı Muay Thai Sporcuları Türkiye Şampiyonalarında Derece Aldı
2
Ziraat Türkiye Kupası: Rams Başakşehir 2-1 Boluspor
3
Elazığspor’da Kaleci Muammer Yıldırım Sözleşmesini Feshetti
4
Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Kütahya ASKF'ye Resmen Üye Oldu
5
Bursaspor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Başladı
6
Kop Dağı Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Yarın Başlıyor
7
Galatasaray - Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 18. Hafta RAMS Park'ta

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları