Galatasaray-Kayserispor Maçı: Hakem Adnan Deniz Kayatepe

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçı için hakem atamaları açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmeye göre müsabakayı Balıkesir Bölgesi Hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Hakem kadrosu ve maç bilgileri

Yardımcı hakemler olarak Süleyman Özay ve Mehmet Kısal görev alacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olarak belirlendi.

Karşılaşma 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR ARASINDA OYNANACAK SÜPER LİG MAÇINI HAKEM ADNAN DENİZ KAYATEPE YÖNETECEK.