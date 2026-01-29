Karşıyaka - Fenerbahçe maçı kapalı gişe: 31 Ocak'ta biletler tükendi

Kapalı Gişe: Karşıyaka Basketbol - Fenerbahçe maçı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi | 31 Ocak Cumartesi 15.30
Karşıyaka Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 31 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının biletlerinin tükendiğini duyurdu.
Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında oynanacak mücadele 15.30’ta başlayacak. Yeşil-kırmızılı taraftarların gösterdiği yoğun ilgiyle karşılaşma öncesi tüm biletlerin tükendiği bildirildi.
"Cumartesi günü saat 15.30’da, Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız karşılaşmanın biletleri tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkürler büyük Karşıyaka taraftarı" denildi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 87-73’lük skorla kazandı.
KARŞIYAKA BASKETBOL - FENERBAHÇE MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ (ARŞİV)