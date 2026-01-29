Karşıyaka - Fenerbahçe maçı kapalı gişe: 31 Ocak'ta biletler tükendi

Karşıyaka, 31 Ocak Cumartesi 15.30'da Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletlerinin tükendiğini açıkladı; taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:32
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:32
Karşıyaka - Fenerbahçe maçı kapalı gişe: 31 Ocak'ta biletler tükendi

Kapalı Gişe: Karşıyaka Basketbol - Fenerbahçe maçı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi | 31 Ocak Cumartesi 15.30

Karşıyaka Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 31 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının biletlerinin tükendiğini duyurdu.

Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında oynanacak mücadele 15.30’ta başlayacak. Yeşil-kırmızılı taraftarların gösterdiği yoğun ilgiyle karşılaşma öncesi tüm biletlerin tükendiği bildirildi.

"Cumartesi günü saat 15.30’da, Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız karşılaşmanın biletleri tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkürler büyük Karşıyaka taraftarı" denildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 87-73’lük skorla kazandı.

KARŞIYAKA BASKETBOL - FENERBAHÇE MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ (ARŞİV)

KARŞIYAKA BASKETBOL - FENERBAHÇE MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydınlı Muay Thai Sporcuları Türkiye Şampiyonalarında Derece Aldı
2
Ziraat Türkiye Kupası: Rams Başakşehir 2-1 Boluspor
3
Elazığspor’da Kaleci Muammer Yıldırım Sözleşmesini Feshetti
4
Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Kütahya ASKF'ye Resmen Üye Oldu
5
Bursaspor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Başladı
6
Kop Dağı Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Yarın Başlıyor
7
Galatasaray - Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 18. Hafta RAMS Park'ta

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları