İlkadım Belediyespor Güreşte 10 Madalya — Başkan İhsan Kurnaz Destek Vurgusu

İl seçmelerinde başarılı bir dönüş

İlkadım Belediyespor Güreş Takımı, Samsun’da düzenlenen Büyükler ve 17-18 yaş il seçmelerine katıldı. Takım, katıldığı turnuvadan 6 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile döndü.

Altın madalya kazananlar: Fatih Deveci, Alican Hoşaf, Mehmet Ali Bilgü, Ener Yargıcı, Egemen Türkan Bayram ve Selahattin Efe Demircan il birincisi olarak altın madalya kazandı.

Gümüş madalya: Ahmet Baran Yamanoğlu ve Ömer Güleç.

Bronz madalya: Mehmet Ali Bilgü ve Arda Üre.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz sporcuları ve antrenörleri tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı: "Sporun ve sporcunun her branşta yanındayız ve tüm imkanlarımızla desteklerimizi sürdürüyoruz. İlkadım Belediyespor’un önemli branşlarından olan ata sporumuz güreşte, sporcularımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bizlere bu gururu yaşatan kıymetli sporcularımızı, antrenörlerini ve sporcularımızın yetiştirilmesinde önemli katkıları bulunan değerli ailelerini tebrik ediyorum. Sporcularımıza gelecek şampiyonalarda başarılar diliyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerin meyvelerini almaya devam edeceğiz."

SAMSUN'UN İLKADIM BELEDİYESPOR GÜREŞ TAKIMI, BÜYÜKLER VE 17-18 YAŞ İL SEÇMELERİNDE 10 MADALYA KAZANDI.