İlkay Gündoğan: Galatasaray'ın Liverpool Zaferi Öz Güvenimizi Artırdı

İlkay Gündoğan: Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yenmesi öz güveni artırdı; takımın fedakarlığı ve Beşiktaş derbisi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 01:30
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 01:30
İlkay Gündoğan: Galatasaray'ın Liverpool Zaferi Öz Güvenimizi Artırdı

İlkay Gündoğan: Galatasaray'ın Liverpool Zaferi Öz Güvenimizi Artırdı

Maç sonrası değerlendirme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'ın Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, maçın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İlkay, "Çok iyi performans gösterdik. Takım olarak çok iyi oynadık. Herkes fedakarlık yaptı. Böyle bir rakibe karşı bunu yapmalıydık. Liverpool'u herkes biliyor. Çok güçlü bir takım. Bugün maçı kazanmanın tek yolu fedakarlık yapmaktı. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes, elinden geleni yaptı. Taraftara da teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosferdi. Önümüzdeki Beşiktaş maçına odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasıyla Liverpool'u yenmenin özel bir duygu olduğunu dile getiren İlkay, "Liverpool'u yenmek ve ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanmak güzel. Bizim öz güvenimiz için de bu çok önemliydi. Bu takımda büyük bir potansiyel var. İnanılmaz oyuncularımız var. Takım olarak böyle performans gösterirsek daha fazla maç kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçına değinen İlkay, "Beşiktaş maçı özel olacak. Derbiler her zaman özeldir. Evimizde oynadığımız için daha özel olacak. O maçı kazanmak için böyle bir performans göstermemiz gerekiyor. Çalışıp ve bu maçı analiz edip derbiye çıkmak istiyoruz." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
2
Halkbank, Efeler Ligi'nde Alanya Belediyespor'u 3-0 Geçti
3
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı'nın İlk Mağlubiyeti
4
La Fiorita-RAMS Başakşehir: UEFA Konferans Ligi Rövanş Maçı
5
Kenan Yıldız Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı
6
İlkay Gündoğan: Galatasaray'ın Liverpool Zaferi Öz Güvenimizi Artırdı
7
Victor Osimhen: "Bu performansla teknik olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik" — Galatasaray 1-0 Liverpool

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar