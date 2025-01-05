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İlkem Yapı Tarsus Spor, OGM Ormanspor'u Zorlu Bir Mücadelede Geçti

İlkem Yapı Tarsus Spor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'u 88-85 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:07
İlkem Yapı Tarsus Spor, OGM Ormanspor'u Zorlu Bir Mücadelede Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Dolu Karşılaşma

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında, İlkem Yapı Tarsus Spor, OGM Ormanspor'u 88-85’lik skor ile mağlup etti. Zorlu geçen bu karşılaşma, basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Mücadele Hakkında

Maç, her iki takımın da yüksek tempoda oynadığı bir karşılaşma olarak dikkat çekti. İlkem Yapı Tarsus Spor, sahasında aldığı bu galibiyetle puan sıralamasında önemli bir avantaj elde etti.

İlkem Yapı Tarsus Spor İçin Önemi

Böylece, takım, sezonun kritik döneminde moral bulmuş oldu. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan takım, evinde oynadığı bu mücadelede önemli bir zafer elde etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile OGM Ormanspor...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile OGM Ormanspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin temsilcisinden Courtney Hurt (solda) ile Ankara ekibinden Zitina Aokuso (sağda) mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile OGM Ormanspor...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor ile OGM Ormanspor, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin temsilcisinden Courtney Hurt (solda) ile Ankara ekibinden Zitina Aokuso (sağda) mücadele etti.

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