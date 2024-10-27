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İlkem Yapı Tarsusspor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u Deplasmanda Yendi

İlkem Yapı Tarsusspor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri'yi 89-85 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 17:48
İlkem Yapı Tarsusspor, Melikgazi Kayseri Basketbol'u Deplasmanda Yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Önemli Maç

5. haftada ilginç bir karşılaşma yaşandı. İlkem Yapı Tarsusspor, deplasmandaki mücadelesinde Melikgazi Kayseri Basketbol takımını 89-85'lik skorla yenmeyi başardı.

Maçın Detayları

İlkem Yapı Tarsusspor, bu maçla birlikte önemli bir galibiyet elde ederek ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Melikgazi Kayseri Basketbol ise ev sahibiyken istediği sonucu alamadı.

NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile İlkem Yapı...

NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile İlkem Yapı Tarsus Spor Kadir Has Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, İlkem Yapı Tarsus Spor oyuncusu Ecem Erk (1), rakibi Feray Dalkılıç (38) ile mücadele etti.

NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile İlkem Yapı...

NG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile İlkem Yapı Tarsus Spor Kadir Has Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, İlkem Yapı Tarsus Spor oyuncusu Ecem Erk (1), rakibi Feray Dalkılıç (38) ile mücadele etti.

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