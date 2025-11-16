İmren Alaçatıspor 90. dakikada Yavuz Özsevim ile Özderespor'u 1-0 Yendi

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda İmren Alaçatıspor, 90. dakikada Yavuz Özsevim'in golüyle Özderespor'u 1-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 19:43
Maçın Özeti

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 8. haftasında oynanan karşılaşmada İmren Alaçatıspor, sahasında Özderespor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da etkili pozisyonlar üretti ancak gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla tempolu geçen mücadelede skor, son ana kadar değişmedi.

Mücadelenin 90. dakikasında sahneye çıkan Yavuz Özsevim, attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Sonuç ve Puan Durumu

Rakibini 1-0 yenen İmren Alaçatıspor, puanını 13'e çıkararak lig sıralamasında 3. basamağa yerleşti.

Gelecek Maç

İmren Alaçatıspor, ligin ilk yarısının son maçında 23 Kasım Pazar günü oynanacak yerel derbide Çeşme Belediyespor'a konuk olacak.

