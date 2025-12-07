İmren Alaçatıspor Son Dakikada Yelkispor’a 3-2 Mağlup

İmren Alaçatıspor, İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nda Yelkispor’a 90+ golleriyle 3-2 yenildi; takım 14 puanla 4. sırada kaldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 20:04
Maçın Özeti

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda karşılaşan İmren Alaçatıspor ve Yelkispor mücadelesi, son dakikalarda yaşanan gollerle Yelkispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Maça hızlı başlayan İmren Alaçatıspor, henüz 1. dakikada Yiğit Can'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı boyunca iki ekip de gol arayışını sürdürdü ve devreye Yelkispor’dan Metin Yıldırım'ın 43. dakikada attığı golle 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci Yarı ve Son Dakikalar

İkinci yarıya etkili başlayan İmren Alaçatıspor, 51. dakikada Soner Sarıçiçek'in golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirerek skoru 2-1 yaptı. Ancak maçın son bölümünde üstünlüğünü koruyamayan İmren Alaçatıspor, 90+2’de Alper Tolga Karayakuplu ve 90+5’te Kemal Mart'ın golleriyle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla İmren Alaçatıspor ligde puansız ayrıldı ve 14 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

Gelecek Maç

İmren Alaçatıspor, ligin ikinci yarısının ikinci haftasında 14 Aralık Pazar günü saat 15.00'te lider Balçova Termalspor'u konuk edecek.

