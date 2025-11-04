Indrit Tuci, Kasımpaşa Karşısında Süper Lig'deki 2. Golünü Attı

Kayserispor 3-2 Kasımpaşa — 11. haftada ev sahibi galibiyeti

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, evinde Kasımpaşa'yı 90 dakika sonunda 3-2 mağlup etti. Maçın kilit anlarından biri, sarı kırmızılıların Arnavut oyuncusu Indrit Tuci'nun skora katkısı oldu.

Maça yedek başlayan Indrit Tuci, 78. dakikada Carlos Mane'nin yerine oyuna girdi. Tuci, karşılaşmanın 82. dakikasında kaydettiği kafa golü ile takımını 3-2 öne geçirdi ve galibiyette belirleyici rol oynadı.

Kayserispor bu sonuçla haftayı 3 puanla kapatırken, Indrit Tuci Kayserispor formasıyla ligde çıktığı 8 maçta 2 gol sayısına ulaştı. Attığı gol sonrası oyuncu büyük sevinç yaşadı.

