İnegöl Belediyesporlu Sporcular Samsun'da Spor Tırmanışta Türkiye Dereceleri

İnegöl Belediyesporlu sporcular Samsun'daki şampiyonada Genç B'de Bilal Eltutan Türkiye Şampiyonu, Genç A'da Sefa Yaman Türkiye ikincisi oldu; ikili 2026 milli takımına davet edildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:00
Genç A/B kategorilerinde bir şampiyonluk ve bir ikincilik

İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcuları, Samsun’da düzenlenen şampiyonada dikkat çeken sonuçlar elde etti. Organizasyon, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Genç A/B kategorilerinde gerçekleştirildi.

Müsabakalarda Genç B kategorisinde yarışan Bilal Eltutan, Türkiye Şampiyonu olurken; Genç A kategorisinde mücadele eden Sefa Yaman Türkiye ikinciliği elde etti.

Her iki sporcu da gösterdikleri performansın ardından 2026 yılı milli takım kadrosuna davet edilmeye hak kazandı.

Turnuva sonunda ayrıca 'En İyi Antrenör' kupası ve unvanı, İnegöl Belediye Spor Kulübü antrenörü Bülent Aktaş'a takdim edildi.

