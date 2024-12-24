ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekiminin açılış konuşmasını yapan Ali Türkmen, kadın basketboluna desteklerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe de mücadele edecek takımlara başarı diledi.

Çeyrek final müsabakaları 18-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dörtlü final ise 21-23 Mart tarihlerinde Edirne'de sahne alacak. Kupayı kazanacak takım, 23 Mart Pazar günü düzenlenecek final müsabakası ile belli olacak.

Çeyrek Final Eşleşmeleri

Kurallar doğrultusunda, ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut ve ÇBK Mersin, ikinci 4'te yer alan Beşiktaş, Nesibe Aydın, BOTAŞ ve İlkem Yapı Tarsus ile birlikte kura çekimine 2 farklı torbada katıldılar.

Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takım temsilcileri, rakiplerini belirlerken, diğer 4 ekibin temsilcileri de ev sahibi takımı seçti. İşte çeyrek final eşleşmeleri: