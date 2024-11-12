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Iniesta, Tokyo'da 'El Clasico' ile Emekliliğini Kutlayacak

Andres Iniesta, Tokyo'da 'El Clasico' gösteri maçıyla futbol kariyerini taçlandıracak, yıldız isimler sahada olacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:07
Iniesta, Tokyo'da 'El Clasico' ile Emekliliğini Kutlayacak

Andres Iniesta, Tokyo'da Emekliliğini 'El Clasico' İle Kutlayacak

Japonya 1. Futbol Ligi'nde (J1) 5,5 sezon süresince futbol oynayan Andres Iniesta, emekliliğini 'El Clasico Tokyo'da' mottosuyla kutlayacak. Japon ulusal basınına göre, ünlü İspanyol futbolcu, bu özel gösteri maçıyla Japon futbolseverlere unutulmaz bir final sunacak.

Maç Detayları

Gösteri maçı, 15 Aralık tarihinde, Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesi'ndeki Ajinomoto Stadyumu'nda yerel saatle 14.00'te başlayacak. Barcelona ve Real Madrid gibi La Liga'nın iki dev takımının yıldız isimleri maça katılacak.

Emekli Yıldızlar Geçidi

Maçta yer alacak diğer emekli futbolcular arasında Xavi Hernandez, Rivaldo, Javier Mascherano, Luis Figo, Roberto Carlos ve Iker Casillas bulunuyor. Ayrıca Bojan Krkic, Rafa Marquez, Adriano, Saviola, Julio Baptista, Steve McManaman, Savio ve Ivan Campo da bu özel etkinlikte sahada olacak.

Iniesta'nın Kariyeri

Andres Iniesta, 24 yıllık kariyerinin sonunu Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Emirates Club ile kapatmış ve 8 Ekim tarihinde emekliliğini açıklamıştı. Barcelona ile 9 lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Iniesta, 2018 yılında Vissel Kobe ile anlaşarak Japonya'ya adım attı. 2021 yılında 2 yıllık sözleşme yenileyen Iniesta, Vissel Kobe döneminde Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde yer alma başarısını gösterdi ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa'yı kazanmayı başardı.

40 yaşındaki Iniesta, İspanya ile 4 Dünya Kupası'na katılmada ve 2010 yılında Güney Afrika'da kupayı kazanarak uluslararası arenada da önemli başarılar elde etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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