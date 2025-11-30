Inter Miami MLS Cup finalinde — Doğu Konferans şampiyonu
Chase Stadyumu'nda tarihi galibiyet
ABD Ligi ekiplerinden Inter Miami, Doğu Konferansı finalinde New York City'yi 5-1 mağlup ederek MLS Cup'ta finale yükseldi.
Karşılaşma Chase Stadyumu'nda oynandı. Pembe-siyahlıların gollerini Allende (3), Silvetti ve Segovia kaydetti.
Takım kadrosunda Lionel Messi de yer alan Inter Miami, tarihinde ilk kez MLS Cup finaline çıktı.
Inter Miami, MLS Cup finalinde Batı Konferansı şampiyonu Vancouver Whitecaps ile karşılaşacak.
Final müsabakası 6 Aralık tarihinde TSİ 22.30'da oynanacak.
