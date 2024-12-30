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İpek Öz, Avustralya'daki WTA 125 Turnuvasında Ana Tabloya Yükseldi

İpek Öz, Canberra'daki WTA 125 turnuvasında Rus rakibi Elena Pridankina'yı yenerek ana tabloya adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:28
İpek Öz, Avustralya'daki WTA 125 Turnuvasında Ana Tabloya Yükseldi

İpek Öz, Avustralya'da Büyük Başarı Elde Etti

Milli tenisçi İpek Öz, Avustralya'nın başkenti Canberra'da gerçekleştirilen Uluslararası Canberra Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar elemelerinde önemli bir başarıya imza attı.

Elemelerdeki Mücadele

234. sırada bulunan İpek, eleme aşamasında dünya sıralamasında 186. sırada yer alan Rus Elena Pridankina ile karşı karşıya geldi. Eşleşmeyi 6-1, 6-2'lik setlerle kazanarak ana tabloya yükselmeyi başardı.

Turnuvanın Detayları

Toplam 125 bin dolar ödüllü bu organizasyonda, İpek'in bir sonraki rakibi ev sahibi tenisçi Taylah Preston olacak. İlk tur mücadelesi için sabırsızlanıyor.

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