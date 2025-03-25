İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılma Hakkı Kazandı

İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu 8. hafta maçında Azadi Stadı'nda Özbekistan ile karşılaştığı mücadelede 2-2 berabere kalarak bu başarıyı elde etti.

Mücadele ve Goller

Ev sahibi İran, maçta Mehdi Taremi ile iki gol kaydederken, konuk ekipten Khojimat Erkinov ve Abbosbek Fayzullaev de fileleri havalandırdı.

Dünya Kupası’nda Yedinci Kez

Bu sonuçla puanını 20'ye çıkaran İran, grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek Dünya Kupası bileti almaya hak kazandı. Bu, İran'ın üst üste 4 olmak üzere 7. kez Dünya Kupası'nda mücadele edeceği anlamına geliyor.

Tarihi Turnuva

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu turnuva, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran–19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Diğer Takımlar

Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika doğrudan katılacak. İran'ın yanı sıra Japonya ve Yeni Zelanda da turnuvaya katılmayı garantileyen diğer takımlar arasında yer alıyor.