DOLAR
35,72 -0,12%
EURO
37,47 0%
ALTIN
3.165,8 0,47%
BITCOIN
3.549.387,07 5,34%

İran’da Korkutan Kavga: 32 Taraftar Yaralandı

Persepolis ve Traktör Sazi arasında oynanan maçta, yaşanan kavga sonucunda 32 taraftar yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:02
İran’da Korkutan Kavga: 32 Taraftar Yaralandı

İran’da Maçta Kavga: 32 Taraftar Yaralandı

İran’ın ünlü futbol takımlarından Persepolis ile Traktör Sazi arasında gerçekleşen maçta, tribünlerde patlak veren kargaşada toplam 32 taraftar yaralandı.

Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Şervin Tebrizi, olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Dün akşam oynanan Persepolis-Traktör maçında 3'ü kadın olmak üzere 32 kişi çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldı," dedi.

Bazı yaralıların taşla yaralandığını belirten Tebrizi, 3 erkek taraftarın Şehid Feyyaz Bahş ve Serdar Süleymani hastanelerine sevk edildiğini ifade etti.

Maç, Pers Körfez Pro Ligi’nin 17. haftasında oynandı. İsmail Kartal tarafından çalıştırılan Persepolis, lider Traktör Sazi’yi konuk ettiği mücadelede, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un Geleceği Aydınlık
2
Fenerbahçe, Diego Carlos'un Sağlık Kontrolünü Gerçekleştirdi
3
Basketbol ING Türkiye Kupası'nda Çekiliş Heyecanı Yaşandı
4
Real Madrid LaLiga'da Zirvede Güçlü Farkla Ayrıldı
5
İdmanocağı: Trabzon'un 104 Yıllık Spor Geleneği
6
Türkiye 24. TBF Uluslararası Yıldızlar Turnuvası'nda Şampiyonluk Yaşadı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi