İran’da Korkutan Kavga: 32 Taraftar Yaralandı

İran’da Maçta Kavga: 32 Taraftar Yaralandı

İran’ın ünlü futbol takımlarından Persepolis ile Traktör Sazi arasında gerçekleşen maçta, tribünlerde patlak veren kargaşada toplam 32 taraftar yaralandı.

Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Şervin Tebrizi, olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Dün akşam oynanan Persepolis-Traktör maçında 3'ü kadın olmak üzere 32 kişi çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırıldı," dedi.

Bazı yaralıların taşla yaralandığını belirten Tebrizi, 3 erkek taraftarın Şehid Feyyaz Bahş ve Serdar Süleymani hastanelerine sevk edildiğini ifade etti.

Maç, Pers Körfez Pro Ligi’nin 17. haftasında oynandı. İsmail Kartal tarafından çalıştırılan Persepolis, lider Traktör Sazi’yi konuk ettiği mücadelede, sahadan 2-0 galip ayrıldı.