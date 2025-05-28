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İrlandalı Direktör ile Türk Hokeyinin Zirveye Yükselişi

Mustafa Çakır, Süper Lig play-off'larda uluslararası uzmanların katkısıyla Türk hokeyinin gelişimini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 11:39
İrlandalı Direktör ile Türk Hokeyinin Zirveye Yükselişi

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Açık Alan Hokeyi Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi play-off müsabakaları hakkında Alanya'nın Avsallar Hokey Sahası'nda önemli bilgiler paylaştı.

Kadınlar Final Eşleşmesi

Çakır, Metpack Alanya Yıldızları'nın finalde Gaziantep Polisgücü ile karşılaşacağını belirtti. "Kadınlarda her iki takım arasında tatlı bir rekabet var. Son derece çekişmeli bir final maçı bekliyoruz," dedi.

Erkekler Yarı Finalinin Sonuçları

Erkekler yarı finalinde ise sonuçların shoot out ile belirlendiğini ifade eden Çakır, 28 Mayıs Salı günü üçüncülük ve 29 Mayıs Perşembe günü saat 11.00 ve 13.00'te final müsabakalarının gerçekleşeceğini belirtti. "Tüm spor severleri TRT Yıldız Spor kanalında heyecan verici hokey şampiyonluk maçlarımızı izlemeye davet ediyorum," diye ekledi.

Hokey Tesislerinde İleri Adımlar

Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde Alanya'da 50 yataklı bir kamp eğitim merkezinin ihalesinin tamamlanacağını duyurdu.

Ayrıca, Ankara'da yeni bir hokey sahasının inşa edileceğini ve Muğla'daki mevcut sahaların da önemli yeşil alanlarla donatıldığını vurguladı. "Bu yatırımlar, Türk hokeyinin gelişiminde büyük bir sıçrama sağlayacak," çıkışında bulundu.

Uluslararası Hakemlerle Kalite Artışı

Hokeydeki gelişime yönelik uluslararası eğitimlere önem verdiklerini belirten Çakır, "Play-off turnuva direktörümüz İrlanda'dan geldi. Bu süreçte eğitimler düzenliyoruz," şeklinde bilgi verdi.

Uzun Vadeli Hedefler

Çakır, Türk hokeyinin 23 yıl önce faaliyete geçtiğini hatırlatarak, "Kalıcı bir hokey kültürü oluşturmak istiyoruz. Olimpiyatlara katılmak hepimizin hayali, bunu başarmak için yoğun çalışıyoruz," dedi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Açık Alan Hokeyi Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi...

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Açık Alan Hokeyi Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi play-off müsabakalarında uluslararası önde gelen hokey uzmanlarının da görev yaptığını ifade etti.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Açık Alan Hokeyi Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi...

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Açık Alan Hokeyi Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi play-off müsabakalarında uluslararası önde gelen hokey uzmanlarının da görev yaptığını ifade etti.

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