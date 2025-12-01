İş Bankası, Türkiye Tenis Federasyonu’nun ana sponsoru oldu

Türkiye İş Bankası, tenisin ülke genelinde yaygınlaşması, daha çok çocuğun tenisle buluşması ve yetenekli sporcuların desteklenmesi amacıyla Türkiye Tenis Federasyonu (TTF)nün ana sponsorluğunu üstlendi. Sponsorluk, federasyonun sporcu gelişimi, antrenör eğitimi ve okullara yönelik malzeme desteği programlarını kapsıyor.

Duyuru, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu, TTF Yönetim Kurulu, yan kurul üyeleri, İş Bankası yöneticileri ve milli sporcuların katıldığı bir toplantıda yapıldı.

Hakan Aran: "Büyük hayallere ulaşmanın anahtarı güç birliği"

Toplantıda konuşan Hakan Aran, Eylül ayında destek verdikleri 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Tenis Şampiyonası' ile başlayan iş birliğinin bugün daha kapsamlı bir ortaklığa dönüştüğünü belirtti. Aran, iş birliğinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı katkılarıyla güçlendiğini vurguladı ve şunları söyledi:

"Eğer büyük hayaller peşindeyseniz, güç birliği başarıya ulaşmanın anahtarıdır." Aran, federasyonla birlikte ilk hedeflerinin bir şampiyon çıkararak kartopu etkisi yaratmak olduğunu ve bunun Türk tenisinin görünürlüğünü artıracağını ifade etti.

Üç ayaklı sponsorluk: Malzeme, eğitim, lig

Aran, ana sponsorluk kapsamında üç ana unsurun öne çıktığını aktardı: Haydi Tenise projesiyle okullara tenis malzemesi desteği, Antrenör Gelişim Programı ile antrenör kalitesinin artırılması ve genç yeteneklerin sistematik olarak gelişimini sağlayacak Türkiye İş Bankası Türkiye Tenis Ligi.

Şafak Müderrisgil: "Türk tenisinde bütünsel dönüşüm"

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, İş Bankası ile kurulan ortaklığın, Türk tenisinin tabana yayılması ve sporcu gelişiminin güçlendirilmesi açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi. Müderrisgil, iş birliğinin federasyonun başlattığı dönüşüm sürecini daha sürdürülebilir ve ülke geneline yaygın kılacağını belirtti.

Müderrisgil, eğitimi merkeze alan bir yapı kuracaklarını vurgulayarak "tabana yayılma, rekabet ve eğitim unsurlarını aynı yapı içinde birleştiren entegre bir tenis ekosistemi oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Tenisinin Geleceği Programı

Program üç ana bileşeni içeriyor: Türkiye Tenis Ligi, Antrenör Gelişim Programı ve Haydi Tenise Projesi. Bu yapılar, tenis altyapısını güçlendirmek, erken yaşta rekabet deneyimi sağlamak ve antrenör kalitesini yükseltmek için tasarlandı.

Gelişim Ligi: 12-14 yaş aralığı için köprü

Türkiye Tenis Ligi sistemine 2026 itibarıyla eklenmesi planlanan Gelişim Ligi, 12-14 yaş aralığını hedefleyerek 18 Yaş Altı Takımlar Şampiyonası ile mevcut lig yapısı arasındaki boşluğu dolduracak. Gelişim Ligi ile genç sporcuların doğru yaşta takım rekabetine dahil edilmesi, kulüplerin gelişim süreçlerinin standartlaşması ve Türk tenisinin uzun vadeli performans seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Lig yapısının 2026'dan itibaren yaş gruplarını kapsayacak biçimde genişletilmesi ve sezonun yıla yayılması ile kulüpler erken yaşlardan itibaren sporcularını takım şampiyonalarına hazırlayacak. Banka tarafından sağlanacak organizasyon desteği ligin sürdürülebilirliğini güçlendirecek.

Antrenör Gelişim Programı: Eğitim ve sertifikasyon

Antrenör Gelişim Programı, beden eğitimi öğretmenlerinden performans antrenörlerine kadar tüm seviyeleri kapsayan sürekli ve güncel bir eğitim modeli sunacak. Ulusal ve uluslararası uzmanlar ile akademisyenlerin katılacağı seminerler sonucunda katılımcılara resmi TTF Sertifikası verilecek. Program, antrenör sayısını ve kalitesini artırarak sporcu gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Haydi Tenise Projesi: Okullara malzeme desteği

Haydi Tenise Projesi, 2025'te depremden etkilenen 11 ilde başlatılan pilot uygulamada ortaokul düzeyindeki binlerce çocuğu tenisle buluşturdu. TTF tarafından yürütülen proje, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi desteğiyle ilerliyor.

Bankanın katkısıyla 2026'da 11 ilde daha okullara tenis malzemesi gönderilmesi hedefleniyor. 2025'te TTF, 11 deprem ilinde 20 ortaokuldaki öğrencilere raket ve file ulaştırdı; 2026 hedefi ise banka desteğiyle 11 seçilmiş ilde 1.100 öğrenciye ulaşmak.

Satranç deneyimi ve sürdürülebilir destek

Hakan Aran, Türkiye İş Bankası'nın 20 yıldır sürdürdüğü Türkiye Satranç Federasyonu ana sponsorluğuna değinerek, satrançta elde edilen başarıların ve açılan 40 binin üzerinde ilköğretim okulundaki satranç sınıflarının örnek teşkil ettiğini belirtti. Aran, satranç sponsorluklarının 2025 sonunda tamamlanacağını ancak bankanın genç sporcularla bağının devam edeceğini söyledi.

İş Bankası ve TTF iş birliği, genç yetenekleri keşfetmeyi, antrenör kalitesini artırmayı ve okul temelli projelerle spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen kapsamlı bir adım olarak tanımlanıyor. Bu ortaklığın, Türk tenisinin geleceğine uzun vadeli ve yaygın katkı sağlaması bekleniyor.

