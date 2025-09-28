İşitme Engelli Milli Yüzücü Mehmet Bulut, Tokyo 2025'e Vize Aldı

Gaziantepli işitme engelli milli yüzücü Mehmet Bulut, Tokyo 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na vize aldı; hedefi olimpiyat şampiyonluğu ve madalya.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 11:38
FEVZİ KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te terapi amaçlı başladığı yüzmede yeteneğini erken keşfeden ve birçok madalya elde eden milli sporcu Mehmet Bulut, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

8 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle Alleben Yüzme Havuzu'nun engelli terapi bölümünde yüzmeye başlayan Mehmet Bulut, kısa sürede dikkat çekerek milli takıma kadar yükseldi. Birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan Bulut, bu yılki milli takım seçmelerinde olimpiyat barajını geçerek Tokyo'da, 15-26 Kasım'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Günlük yaşamında iletişim için işitme cihazı kullanan Bulut, antrenman sırasında cihazını çıkararak havuzda performans gösteriyor ve sporuna yoğun şekilde odaklanıyor.

"Hayalim olimpiyat şampiyonu olmak"

Mehmet Bulut, AA muhabirine son dört yıldır işitme engelliler kategorisinde kesintisiz Türkiye şampiyonu olduğunu ve olimpiyatlarda ülkeyi temsil edecek olmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini söyledi. Bulut, "En büyük hayalim olimpiyat şampiyonu olmak." dedi.

Aynı zamanda engelli kardeşlerine seslenen Bulut, "Asla pes etmesinler. Herhangi bir spor dalıyla uğraşsınlar ve ona emek versinler." çağrısında bulundu.

Hedef: Madalya ve İstiklal Marşı

Yüzme antrenörü Mehmet Emin Bay, sporcusunun yaklaşık 10 yıl önce havuzun engelli terapi bölümünde yüzmeyi öğrendiğini, yeteneği keşfedildikten sonra Şehitkamil Belediyesi Spor Kulübü altyapısına alındığını ve zamanla performans takımına yükseldiğini aktardı.

Bay, Bulut'un yüzmeye başladığı günden bu yana azimli, sabırlı ve başarılı olduğunu belirterek, "Mehmet Bulut'un olimpiyatlara katılması Gaziantep özelinde ilk. Biz gururluyuz ve mutluyuz. Umarım Kasım ayındaki olimpiyat oyunlarında da en iyi şekilde ülkemizi temsil edip madalyayla taçlandırırız. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutturmak istiyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'te 8 yaşında terapi amacıyla başladığı yüzmede birçok madalya kazanan ve olimpiyat vizesi alan milli sporcu Mehmet Bulut, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor.

