İşitme Engelli Tekvandocu Zerda Polat, Tokyo'da Altın Madalya Hedefliyor

İşitme Engelli Tekvandocu Zerda Polat, Tokyo Hedefini Açıkladı

Antalya'da 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken Zerda Polat, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalya ile dönmeyi amaçlıyor.

Doğuştan işitme engelli olan 19 yaşındaki Zerda Polat, Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi. Tekvandoya 7 yaşında başlayan Polat, bu zamana dek birçok başarı elde etti.

Son olarak, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden Polat, milli takıma seçildi ve Elazığ'dan her gün Malatya'da bulunan özel bir spor salonunda antrenman yapıyor.

Hedefim Şampiyon Olmak

Zerda Polat, ajans muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoyu çok sevdiğini ve yaşamının merkezine koyduğunu dile getirdi. İlk kez milli formayı giyecek olmanın gururunu yaşadığını belirten Polat, şöyle konuştu:

"Milli takım seçmelerinde birinci oldum. Kasım ayında Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandım. Olimpiyatlara gideceğim için aşırı sevincim vardı ve bunu bastıramıyordum. Bastırmak da istemiyordum. Şampiyon olmak kolay değil, buralara kolay gelmiyoruz. Çok sevinçliyim. İlk defa olimpiyatlara katılıyorum, 19 yaşındayım ve çok heyecanlıyım. Hedefim şampiyon olmak. Şampiyonluğu elde ederek ülkemi, şehrimi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum."

Antrenör Burak Çobanoğlu da, Zerda'nın tekvandoyu çok sevdiğini vurgulayarak, antrenmanlarda hırslı bir şekilde çalıştığını ifade etti. Çobanoğlu, "Hedefimiz şampiyonluk. Çok azimli ve sporu seven biri. Emeklerinin karşılığını alarak Türkiye şampiyonu oldu. 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılacak ve şampiyon olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Doğuştan işitme engelli tekvandocu Zerda Polat, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Polat, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Doğuştan işitme engelli tekvandocu Zerda Polat, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Polat, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.