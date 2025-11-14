İşitme Engelliler A Milli Takımı Deaflympics'te 2-1'lik Galibiyetle Başladı

İşitme Engelliler A Milli Takımı, 25. Deaflympics'te İran'ı 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Sırada pazar günü TSİ 06.00'da Büyük Britanya var.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 21:19
İşitme Engelliler A Milli Takımı Deaflympics'te 2-1'lik Galibiyetle Başladı

İşitme Engelliler A Milli Takımı Deaflympics'te 2-1'lik Galibiyetle Başladı

25. Deaflympics kapsamında Japonya'da düzenlenen organizasyonda İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, ilk maçında İran'ı 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Müsabaka J-Village Stadyumu'nda oynandı. Maçı hakem üçlüsü Nino Lantınk, Shoichiro Suzuki ve Yoshaki Sasaki yönetti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İran, 5. dakikada Ali Salimisiahkolaei'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan milliler, 27. dakikada Musa Bulut ile skoru eşitledi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Musa Bulut'un ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Fırat Kaya gole çevirerek ay-yıldızlı ekibi 2-1 üstünlüğe taşıdı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Türkiye sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sıradaki Rakip

Milliler, gruptaki ikinci maçında Büyük Britanya ile pazar günü TSİ 06.00'da karşılaşacak. Bu maçtan galibiyet çıkarması halinde Türkiye üst tura yükselecek.

İŞİTME ENGELLİLER A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, JAPONYA’DA DÜZENLENEN 25. DEAFLYMPİCS OYUNLARI’NDAKİ İLK...

İŞİTME ENGELLİLER A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, JAPONYA’DA DÜZENLENEN 25. DEAFLYMPİCS OYUNLARI’NDAKİ İLK MAÇINDA İRAN’I MUSA BULUT VE FIRAT KAYA’NIN GOLLERİYLE 2-1 MAĞLUP EDEREK TURNUVAYA GALİBİYETLE BAŞLADI.

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dimitrov: 'Ağır Mağlubiyetin Travmasını Aşmalıyız' — Türkiye Maçı Öncesi
2
Vincenzo Montella: Bulgaristan maçı birinci torba için kritik
3
Muğlaspor Başkanı Kıyanç: Disiplin Sevkleri Dondurulmalı
4
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turuna Yükseldi
5
Varto'da Voleybol Antrenmanları Yoğun Katılımla Sürüyor
6
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Programı (2-4 Aralık)
7
Köyceğiz'de Floor Curling İl Şampiyonası: Köyceğiz Akademi 3 Kupa Kazandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı