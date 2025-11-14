İşitme Engelliler A Milli Takımı Deaflympics'te 2-1'lik Galibiyetle Başladı
25. Deaflympics kapsamında Japonya'da düzenlenen organizasyonda İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, ilk maçında İran'ı 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Müsabaka J-Village Stadyumu'nda oynandı. Maçı hakem üçlüsü Nino Lantınk, Shoichiro Suzuki ve Yoshaki Sasaki yönetti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan İran, 5. dakikada Ali Salimisiahkolaei'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan milliler, 27. dakikada Musa Bulut ile skoru eşitledi.
Karşılaşmanın 76. dakikasında Musa Bulut'un ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Fırat Kaya gole çevirerek ay-yıldızlı ekibi 2-1 üstünlüğe taşıdı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Türkiye sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Sıradaki Rakip
Milliler, gruptaki ikinci maçında Büyük Britanya ile pazar günü TSİ 06.00'da karşılaşacak. Bu maçtan galibiyet çıkarması halinde Türkiye üst tura yükselecek.
